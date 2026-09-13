CONFLITO

Candidata usa remédio para evitar volta do câncer, é eliminada de concurso da Polícia Penal por conta do tratamento e vai à Justiça

Mineira apresentou exames que indicam ausência da doença, mas banca entendeu que o uso de Tamoxifeno caracteriza tratamento em andamento

Carol Neves

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 07:08

Michelle Souto foi considerada inapta por uso de medicamento Crédito: Arquivo pessoal

Michelle Cristina Vertelo de Souza Souto, de 42 anos, recorreu à Justiça após ser eliminada do concurso da Polícia Penal de Minas Gerais na etapa de avaliação médica. A banca considerou a candidata inapta porque ela utiliza Tamoxifeno, medicamento hormonal indicado para reduzir o risco de retorno do câncer de mama.

A mineira recebeu o diagnóstico da doença em maio de 2025 e passou por quimioterapia e radioterapia. Conforme laudos e exames apresentados por ela, o câncer não está mais em atividade. Uma mamografia feita em julho apontou "ausência de sinais mamográficos de malignidade".

Responsável pelo concurso, o Instituto AOCP rejeitou o recurso administrativo de Michelle. Segundo a banca, o uso contínuo do medicamento indica que ela ainda está em tratamento, enquanto os documentos entregues não comprovam alta oncológica.

Candidata teve câncer e agora toma remédio para evitar volta da doença 1 de 2

O edital impede a posse de candidatos com "doença neoplástica maligna em atividade e/ou sem critério de cura definidos". Michelle foi eliminada na terceira das seis etapas da seleção, composta ainda por prova objetiva e redação, avaliação psicológica, teste físico, investigação social e curso de formação técnico-profissional.

Depois da negativa administrativa, Michelle entrou com uma ação e pediu uma liminar para continuar participando do concurso até a decisão definitiva. A defesa citou o Tema 1.015 do Supremo Tribunal Federal (STF), segundo o qual uma pessoa que teve doença grave não pode ser impedida de assumir cargo público se não apresentar sintomas incapacitantes ou limitações relevantes para exercer a função.

O entendimento foi firmado pelo STF em um caso envolvendo outra mineira que havia enfrentado câncer de mama e cuja doença estava inativa havia menos de cinco anos.

"Esse tema é primordial no meu caso, pois além dos relatórios e exames médicos que evidenciam que eu já não tenho câncer, esse tema me resguarda de continuar no concurso", afirma Michelle.

A Justiça negou a liminar por considerar que, naquele momento, não havia elementos suficientes para autorizar a permanência da candidata. A decisão também destacou que ela poderá ser reintegrada ao concurso caso sua aptidão seja reconhecida ao final do processo.

Michelle apresentou um agravo de instrumento para tentar reverter a decisão, mas o recurso também foi negado. Enquanto aguarda o julgamento do mérito, ela afirma já ter perdido o teste físico e a investigação social. Ainda resta o curso de formação exigido para o cargo.

"Agora eu estou aguardando a Justiça decidir no mérito, porém como o concurso está em andamento, e estão acontecendo as fases de forma bem rápidas eu corro o risco de quando a decisão sair e for favorável, ela perder o efeito", relata a candidata em entrevista ao portal G1.