Candidato a deputado federal é preso por pintar muro de universidade sem autorização

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Wendel de Novais
Publicado em 28 de setembro de 2026 às 09:31
O candidato a deputado federal Wilker Leão (Novo) foi preso em flagrante neste domingo (27), em Brasília, sob suspeita de dano ao patrimônio da União. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), ele pintou sem autorização um muro do Instituto de Artes da Universidade de Brasília (UnB). As informações são do g1.
A ocorrência foi registrada por volta das 17h, depois que a PMDF foi chamada para verificar a situação no campus. Wilker Leão de Sá foi abordado no local ao lado de Anderson Nigro, que, conforme o registro policial, fazia imagens da ocorrência. Os dois foram encaminhados à Polícia Federal (PF), onde permaneceram presos em flagrante.
Wilker Leão foi preso após pintar muro de universidade
Um vídeo publicado nas redes sociais mostra uma discussão iniciada após um homem questionar se Wilker e outras pessoas tinham autorização para pintar o muro. Durante o bate-boca, o candidato afirmou: "Bandeirinha LGBT aqui só vai sobrar do teu celular, viu?" O homem disse ser advogado e afirmou que comunicaria o episódio à universidade.
A UnB informou que repudia os atos registrados no campus e afirmou que acionou o protocolo de segurança e as forças policiais. A universidade também disse que vai adotar medidas administrativas e jurídicas para apurar o episódio e responsabilizar os envolvidos.
Segundo a instituição, estudantes foram agredidos durante a confusão entre alunos e apoiadores do candidato. A PMDF, porém, informou que não há registro de ocorrência de agressão. A UnB também classificou como ilegais os métodos utilizados no episódio e afirmou que continuará atuando na defesa da comunidade acadêmica e dos espaços da universidade.
Wilker Leão é formado em Direito e ficou conhecido por publicar vídeos de conteúdo político nas redes sociais. Ele também se envolveu em discussões públicas com o ex-presidente Jair Bolsonaro, em 2022, e com o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), em 2023.
Antes de entrar na disputa eleitoral, Wilker foi aluno do curso de História da UnB. Ele foi expulso da universidade em setembro de 2025, após ser condenado pela Justiça por calúnia e difamação contra um professor da instituição. Em dezembro de 2024, havia recebido suspensão de 60 dias em duas disciplinas por gravar aulas e publicar os vídeos nas redes sociais sem autorização.