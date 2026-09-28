CRIME

Candidato a deputado federal é preso por pintar muro de universidade sem autorização

Wilker Leão foi levado à Polícia Federal sob suspeita de dano ao patrimônio da União

Wendel de Novais

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 09:31

Wilker Leão foi preso após pintar muro de universidade Crédito: Reprodução

O candidato a deputado federal Wilker Leão (Novo) foi preso em flagrante neste domingo (27), em Brasília, sob suspeita de dano ao patrimônio da União. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), ele pintou sem autorização um muro do Instituto de Artes da Universidade de Brasília (UnB). As informações são do g1.

A ocorrência foi registrada por volta das 17h, depois que a PMDF foi chamada para verificar a situação no campus. Wilker Leão de Sá foi abordado no local ao lado de Anderson Nigro, que, conforme o registro policial, fazia imagens da ocorrência. Os dois foram encaminhados à Polícia Federal (PF), onde permaneceram presos em flagrante.

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Um vídeo publicado nas redes sociais mostra uma discussão iniciada após um homem questionar se Wilker e outras pessoas tinham autorização para pintar o muro. Durante o bate-boca, o candidato afirmou: "Bandeirinha LGBT aqui só vai sobrar do teu celular, viu?" O homem disse ser advogado e afirmou que comunicaria o episódio à universidade.

A UnB informou que repudia os atos registrados no campus e afirmou que acionou o protocolo de segurança e as forças policiais. A universidade também disse que vai adotar medidas administrativas e jurídicas para apurar o episódio e responsabilizar os envolvidos.

Segundo a instituição, estudantes foram agredidos durante a confusão entre alunos e apoiadores do candidato. A PMDF, porém, informou que não há registro de ocorrência de agressão. A UnB também classificou como ilegais os métodos utilizados no episódio e afirmou que continuará atuando na defesa da comunidade acadêmica e dos espaços da universidade.

Wilker Leão é formado em Direito e ficou conhecido por publicar vídeos de conteúdo político nas redes sociais. Ele também se envolveu em discussões públicas com o ex-presidente Jair Bolsonaro, em 2022, e com o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), em 2023.