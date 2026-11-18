VÍDEO

Candidato de 57 anos impedido de entrar de bicicleta no Enem tenta nova chance para fazer a prova: 'Portão estava aberto'

Carlos Eduardo Pereira da Silva foi barrado no segundo dia do exame, em Campos dos Goytacazes (RJ)

Carol Neves

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 09:19

Carlos Eduardo já estava entrando quando portão foi fechado Crédito: Reprodução

Carlos Eduardo Pereira da Silva, de 57 anos, tenta conseguir uma nova oportunidade para fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 após ser impedido de entrar no local de prova por estar de bicicleta. O episódio ocorreu no domingo (15), em uma unidade da Universidade Estácio de Sá, em Campos dos Goytacazes, no Norte do Rio de Janeiro.

O candidato chegou ao campus antes do fechamento dos portões, marcado para as 13h, mas foi barrado por profissionais de segurança. Mesmo depois de uma mulher se oferecer para guardar a bicicleta do lado de fora, ele não conseguiu entrar e acabou perdendo a aplicação do segundo dia do exame, que contou com questões de Matemática e Ciências da Natureza.

Imagens do episódio circularam nas redes sociais e mostram Carlos Eduardo tentando entrar na universidade com a bicicleta. Testemunhas também tentaram ajudá-lo, oferecendo-se para ficar com o veículo durante a realização da prova. Apesar das alternativas apresentadas, a equipe de segurança manteve a decisão de impedir o acesso.

➡️ Candidato é impedido de entrar com bicicleta e perde prova do Enem https://t.co/dJssdss5PG — Metrópoles (@Metropoles) November 17, 2026

"Ontem fui fazer a prova do Enem e fui impedido de entrar pelo porteiro. Eu estava no horário e fui empurrado, bicicleta caiu no chão, pessoal do IMTT gritou com ele para deixar eu entrar que o portão estava aberto e ele mais que depressa fechou o portão. Eu estava mais na parte de dentro da universidade Estácio do que fora", afirmou Carlos Eduardo.

Em condição de rua, Carlos Eduardo é acolhido há cerca de seis meses no Abrigo Manoel Cartucho, em Campos. Após o ocorrido, a direção da instituição levou o caso ao Ministério Público Federal (MPF) pedindo que ele consiga refazer a prova.

Questão do Enem sobre leite vira meme nas redes sociais 1 de 11

Inep se manifesta sobre reaplicação do Enem

Após a repercussão do caso, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo exame, informou que notificou a empresa encarregada da aplicação e garantiu que o candidato não será prejudicado.

Em resposta encaminhada à imprensa, o órgão afirmou que Carlos Eduardo poderá solicitar a reaplicação da prova. No entanto, o instituto ainda não confirmou se o pedido será aprovado.

A Universidade Estácio de Sá, onde ocorreu o episódio, também se pronunciou. A instituição afirmou que sua participação no Enem se limitou à cessão do espaço físico e que a organização da aplicação, incluindo a definição dos protocolos de acesso e a orientação dos profissionais, é responsabilidade do órgão organizador.