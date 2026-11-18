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Carol Neves
Publicado em 18 de novembro de 2026 às 09:19
Carlos Eduardo Pereira da Silva, de 57 anos, tenta conseguir uma nova oportunidade para fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 após ser impedido de entrar no local de prova por estar de bicicleta. O episódio ocorreu no domingo (15), em uma unidade da Universidade Estácio de Sá, em Campos dos Goytacazes, no Norte do Rio de Janeiro.
O candidato chegou ao campus antes do fechamento dos portões, marcado para as 13h, mas foi barrado por profissionais de segurança. Mesmo depois de uma mulher se oferecer para guardar a bicicleta do lado de fora, ele não conseguiu entrar e acabou perdendo a aplicação do segundo dia do exame, que contou com questões de Matemática e Ciências da Natureza.
Imagens do episódio circularam nas redes sociais e mostram Carlos Eduardo tentando entrar na universidade com a bicicleta. Testemunhas também tentaram ajudá-lo, oferecendo-se para ficar com o veículo durante a realização da prova. Apesar das alternativas apresentadas, a equipe de segurança manteve a decisão de impedir o acesso.
"Ontem fui fazer a prova do Enem e fui impedido de entrar pelo porteiro. Eu estava no horário e fui empurrado, bicicleta caiu no chão, pessoal do IMTT gritou com ele para deixar eu entrar que o portão estava aberto e ele mais que depressa fechou o portão. Eu estava mais na parte de dentro da universidade Estácio do que fora", afirmou Carlos Eduardo.
Em condição de rua, Carlos Eduardo é acolhido há cerca de seis meses no Abrigo Manoel Cartucho, em Campos. Após o ocorrido, a direção da instituição levou o caso ao Ministério Público Federal (MPF) pedindo que ele consiga refazer a prova.
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Inep se manifesta sobre reaplicação do Enem
Após a repercussão do caso, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo exame, informou que notificou a empresa encarregada da aplicação e garantiu que o candidato não será prejudicado.
Em resposta encaminhada à imprensa, o órgão afirmou que Carlos Eduardo poderá solicitar a reaplicação da prova. No entanto, o instituto ainda não confirmou se o pedido será aprovado.
A Universidade Estácio de Sá, onde ocorreu o episódio, também se pronunciou. A instituição afirmou que sua participação no Enem se limitou à cessão do espaço físico e que a organização da aplicação, incluindo a definição dos protocolos de acesso e a orientação dos profissionais, é responsabilidade do órgão organizador.
O prazo para solicitar a reaplicação do Enem 2026 vai até sexta-feira (20), pela Página do Participante. As provas estão previstas para os dias 15 e 16 de dezembro. Como Carlos Eduardo perdeu apenas o segundo dia, a eventual nova aplicação deverá contemplar as provas de Matemática e Ciências da Natureza.