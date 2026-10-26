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Candidato derrotado à presidência descarta fraude, fala em 'campanha colossal' de Lula e diz que bolsonarismo é mais rejeitado

Renan Santos pediu que apoiadores não participem de protestos contra o resultado

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 14:58

Renan Santos
Renan Santos Crédito: Reprodução

A rejeição ao bolsonarismo explica a derrota de Flávio Bolsonaro (PL) para Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na avaliação de Renan Santos (Missão). Em vídeos publicados no Instagram após a reeleição do presidente, neste domingo (25), o ex-candidato ao Planalto descartou fraude e defendeu que a direita reveja sua ligação com o movimento liderado por Jair Bolsonaro.

“Não teve fraude na eleição. Todo mundo que viu a campanha sabe que a campanha do petismo foi colossal. E a do bolsonarismo também foi”, afirmou.

Para Renan, a capacidade de conquistar governos estaduais e eleger bancadas expressivas no Congresso não garante ao bolsonarismo o apoio necessário para vencer uma disputa presidencial. Ele considera que a resistência ao grupo pesa mais na decisão do eleitorado do que a rejeição ao PT.

“O antibolsonarismo é maior que o antipetismo. Acho que isso está provado”, declarou.

Veja o resultado de cada candidato ligado ao esporte nas eleições 2026

Amazonas | Rozenha (presidente da Federação Amazonense) – Deputado estadual – PSD – 62.201 votos – REELEITO por Divulgação
Bahia | Marcone Amaral (ex-zagueiro do Vitória e ex-prefeito de Itajuípe) – Deputado estadual – PSD – 8.159 votos – NÃO ELEITO por Divulgação
Bahia | Bobô (ídolo do Bahia, campeão brasileiro em 1988) – Deputado estadual – PCdoB – 70.898 votos – REELEITO por Reprodução
Distrito Federal | Washington Coração Valente (ex-atacante de Fluminense, Athletico-PR, São Paulo e Seleção Brasileira) – Deputado federal – MDB – 7.503 votos – NÃO ELEITO por Divulgação
Distrito Federal | Marcelinho Carioca (ídolo do Corinthians) – Deputado distrital – Republicanos – 2.494 votos – NÃO ELEITO por Divulgação
Distrito Federal | Leila do Vôlei (ex-jogadora da Seleção Brasileira de vôlei) – Senado – PDT – 686.340 votos – NÃO REELEITA por Pedro França/Agência Senado
Mato Grosso | Nelson Ferreira Júnior (ex-atleta do atletismo) – Senado – Agir – 5.563 votos – NÃO ELEITO por Divulgação
Minas Gerais | Alexandre Kalil (ex-presidente do Atlético-MG) – Governador – PDT – 403.466 votos – NÃO ELEITO por Divulgação
Minas Gerais | Maurício do Vôlei (ex-jogador de vôlei, campeão olímpico) – Deputado federal – PL – 16.122 votos – NÃO REELEITO por FIVB
Minas Gerais | Sérgio Santos Rodrigues (ex-dirigente do Cruzeiro) – Deputado federal – PRD – 20.279 votos – NÃO ELEITO por Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Minas Gerais | João Leite (ex-goleiro do Atlético-MG) – Deputado federal – PSDB – 12.771 votos – NÃO ELEITO por Divulgação
Pará | Alberto Maia (ex-presidente do Paysandu) – Deputado estadual – PSD – 2.055 votos – NÃO ELEITO por Luís Totti/Paysandu
Pará | Tonhão do Leão (dirigente do Remo) – Deputado estadual – MDB – 1.576 votos – NÃO ELEITO por Divulgação
Paraná | Dani Pato (ex-jogadora de futebol com passagem pelo Santos) – Deputada estadual – MDB – 4.154 votos – NÃO ELEITA por Pedro Ernesto Guerra Azevedo / Santos
Paraná | Perdigão (ex-meia de Paraná Clube e Internacional, campeão mundial pelo Inter) – Deputado estadual – Rede – 1.646 votos – NÃO ELEITO por Reprodução
Paraná | Henrique Dias (ex-atacante do Coritiba) – Deputado federal – PSDB – 321 votos – NÃO ELEITO por Divulgação
Pernambuco | Flávio Caça Rato (ex-atacante do Santa Cruz) – Deputado federal – MDB – 5.062 votos – NÃO ELEITO por Divulgação
Piauí | Sarah Menezes (ex-judoca, campeã olímpica em 2012) – Deputada federal – MDB – 10.516 votos – NÃO ELEITA por Divulgação/COB
Rio de Janeiro | Edmundo (ídolo do Vasco, com passagens por Palmeiras e Seleção Brasileira) – Deputado federal – PSDB – 35.725 votos – NÃO ELEITO por Divulgação
Rio de Janeiro | Marcos Braz (ex-dirigente do Flamengo) – Deputado federal – PSDB – 18.305 votos – NÃO ELEITO por Alexandre Vidal/Flamengo
Rio de Janeiro | Luiz Lima (ex-nadador) – Deputado federal – Novo – 79.249 votos – REELEITO por Reprodução
Rio de Janeiro | Eduardo Bandeira de Mello (ex-presidente do Flamengo) – Deputado federal – PV – 37.535 votos – NÃO REELEITO por Divulgação
Rio de Janeiro | Donizete Pantera (ex-atacante do Botafogo) – Deputado estadual – PL – 4.884 votos – NÃO ELEITO por Divulgação
Rio Grande do Sul | Danrlei (ex-goleiro e ídolo do Grêmio) – Deputado federal – PSD – 105.079 votos – REELEITO por Divulgação
Rio Grande do Sul | Cleo Hickmann (ex-meia-atacante de Internacional, Palmeiras, Flamengo e Sport) – Deputado federal – PDT – 412 votos – NÃO ELEITO por Reprodução
São Paulo | Luis Fabiano (ídolo do São Paulo e ex-atacante da Seleção Brasileira) – Deputado federal – MDB – 9.613 votos – NÃO ELEITO por Reprodução/Youtube
São Paulo | Alexandre Finazzi (ex-atacante de Corinthians, Fortaleza, Ponte Preta e Goiás) – Deputado federal – MDB – 1.069 votos – NÃO ELEITO por Divulgação
São Paulo | Douglas Viegas (ex-jogador de basquete) – Deputado federal – Podemos – 26.579 votos – NÃO ELEITO por Reprodução
São Paulo | Débora Rodrigues (pilota de automobilismo) – Deputada federal – PSD – 891 votos – NÃO ELEITA por Divulgação
São Paulo | Dinei (ex-atacante do Corinthians) – Deputado estadual – Avante – 6.338 votos – NÃO ELEITO por Divulgação
São Paulo | Goleiro Sérgio (ex-goleiro do Palmeiras, campeão da Libertadores de 1999) – Deputado estadual – Solidariedade – 9.565 votos – NÃO ELEITO por Reprodução
São Paulo | Altobeli Silva (ex-atleta do atletismo, olímpico na Rio 2016) – Deputado estadual – União – 5.192 votos – NÃO ELEITO por Wander Roberto/COB
São Paulo | Felipe Sertanejo (ex-lutador de MMA) – Deputado estadual – PL – 138.277 votos – ELEITO por Divulgação/UFC
São Paulo | Felipe Franco (fisiculturista) – Deputado estadual – União – 59.518 votos – NÃO REELEITO por Divulgação
Tocantins | Vanderlei Luxemburgo (ex-técnico da Seleção Brasileira) – Senado – Podemos – 67.987 votos (4,11%, 7º lugar) – NÃO ELEITO por Divulgação
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Amazonas | Rozenha (presidente da Federação Amazonense) – Deputado estadual – PSD – 62.201 votos – REELEITO por Divulgação

Como exemplo, o ex-candidato citou mulheres de seu convívio que, segundo ele, escolheram Lula no segundo turno mesmo sem histórico de apoio ao partido. Renan atribuiu esses votos à insatisfação com o comportamento de políticos bolsonaristas.

“Eu sei a quantidade de mulheres da minha família, amigas, que nunca votaram no PT e votaram no Lula agora”, disse.

Nos vídeos, Renan também pediu a familiares e amigos de eleitores de Flávio que os desencorajem a participar de manifestações motivadas por alegações de fraude.

“Não deixem as pessoas irem para as ruas. Estou falando sério, não deixem as pessoas correrem risco. Peço de coração”, afirmou.

A crítica se estendeu a políticos que colocam a votação sob suspeita, mas mantêm os mandatos obtidos pelo mesmo sistema eleitoral. Para Renan, há uma contradição em convocar apoiadores a protestar contra as urnas sem abrir mão dos próprios cargos.

“Se você acha que a urna foi fraudada, devolve o teu mandato. Então, se você viu um político bolsonarista convocando você para sair às ruas porque a urna foi fraudada, fala pra ele primeiro abandonar o mandato, já que a urna foi fraudada pra você ganhar também. Ou não? A urna só é fraudada pelo teu adversário?”, questionou.

Críticas a Pablo Marçal

Pablo Marçal também foi alvo dos comentários. Renan criticou o influenciador por comemorar uma vantagem temporária de Flávio durante a apuração. Na avaliação do ex-candidato, a reação desconsiderou o histórico eleitoral e a distribuição geográfica dos votos que ainda faltavam ser contabilizados.

“Ele não consegue entender o básico de razão e proporção, série histórica. Ele achou que o Flávio realmente passou o Lula ali. Tinha passado momentaneamente, mas não tinha nenhuma chance de vencer a eleição”, afirmou.

Ao defender uma mudança de rumo para a direita, Renan voltou a cobrar um afastamento do bolsonarismo. Também argumentou que as dificuldades econômicas e institucionais do país exigem diálogo entre grupos de diferentes posições políticas.

“Se o eleitor for maduro, se ele for adulto, ele abandona o bolsonarismo. Se ele for infantil, ele continua com sua mania de lacrar e debochar e perder no final.”

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