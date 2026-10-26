ANÁLISE

Candidato derrotado à presidência descarta fraude, fala em 'campanha colossal' de Lula e diz que bolsonarismo é mais rejeitado

Renan Santos pediu que apoiadores não participem de protestos contra o resultado

Carol Neves

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 14:58

Renan Santos Crédito: Reprodução

A rejeição ao bolsonarismo explica a derrota de Flávio Bolsonaro (PL) para Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na avaliação de Renan Santos (Missão). Em vídeos publicados no Instagram após a reeleição do presidente, neste domingo (25), o ex-candidato ao Planalto descartou fraude e defendeu que a direita reveja sua ligação com o movimento liderado por Jair Bolsonaro.

“Não teve fraude na eleição. Todo mundo que viu a campanha sabe que a campanha do petismo foi colossal. E a do bolsonarismo também foi”, afirmou.

Para Renan, a capacidade de conquistar governos estaduais e eleger bancadas expressivas no Congresso não garante ao bolsonarismo o apoio necessário para vencer uma disputa presidencial. Ele considera que a resistência ao grupo pesa mais na decisão do eleitorado do que a rejeição ao PT.

“O antibolsonarismo é maior que o antipetismo. Acho que isso está provado”, declarou.

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Como exemplo, o ex-candidato citou mulheres de seu convívio que, segundo ele, escolheram Lula no segundo turno mesmo sem histórico de apoio ao partido. Renan atribuiu esses votos à insatisfação com o comportamento de políticos bolsonaristas.

“Eu sei a quantidade de mulheres da minha família, amigas, que nunca votaram no PT e votaram no Lula agora”, disse.

Nos vídeos, Renan também pediu a familiares e amigos de eleitores de Flávio que os desencorajem a participar de manifestações motivadas por alegações de fraude.

“Não deixem as pessoas irem para as ruas. Estou falando sério, não deixem as pessoas correrem risco. Peço de coração”, afirmou.

A crítica se estendeu a políticos que colocam a votação sob suspeita, mas mantêm os mandatos obtidos pelo mesmo sistema eleitoral. Para Renan, há uma contradição em convocar apoiadores a protestar contra as urnas sem abrir mão dos próprios cargos.

“Se você acha que a urna foi fraudada, devolve o teu mandato. Então, se você viu um político bolsonarista convocando você para sair às ruas porque a urna foi fraudada, fala pra ele primeiro abandonar o mandato, já que a urna foi fraudada pra você ganhar também. Ou não? A urna só é fraudada pelo teu adversário?”, questionou.

Críticas a Pablo Marçal

Pablo Marçal também foi alvo dos comentários. Renan criticou o influenciador por comemorar uma vantagem temporária de Flávio durante a apuração. Na avaliação do ex-candidato, a reação desconsiderou o histórico eleitoral e a distribuição geográfica dos votos que ainda faltavam ser contabilizados.

“Ele não consegue entender o básico de razão e proporção, série histórica. Ele achou que o Flávio realmente passou o Lula ali. Tinha passado momentaneamente, mas não tinha nenhuma chance de vencer a eleição”, afirmou.

Ao defender uma mudança de rumo para a direita, Renan voltou a cobrar um afastamento do bolsonarismo. Também argumentou que as dificuldades econômicas e institucionais do país exigem diálogo entre grupos de diferentes posições políticas.