Candidato é condenado por mandar matar adolescente, mas prisão fica para depois da eleição

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Carol Neves
Publicado em 25 de setembro de 2026 às 09:24
Candidato à Câmara Legislativa do Distrito Federal pelo Democracia Cristã (DC), o ex-deputado Carlos Xavier foi condenado a 14 anos de prisão por encomendar a morte de Ewerton da Rocha Ferreira, de 16 anos. O adolescente foi assassinado em 2004.
O juiz Valter André de Lima Bueno Araújo determinou que a pena só seja cumprida após o primeiro turno, em 4 de outubro. A decisão leva em conta o Código Eleitoral, que impede a prisão de candidatos durante os 15 dias anteriores à votação e até 48 horas depois do encerramento do pleito.
Ewerton foi encontrado na manhã de 8 de março de 2004 com dois tiros na cabeça, atrás de uma parada de ônibus próxima ao viaduto entre o Recanto das Emas e Samambaia. Segundo a acusação, Xavier contratou a execução após a divulgação de supostos relacionamentos extraconjugais de sua então mulher com adolescentes, entre eles a vítima.
O Ministério Público afirma que o ex-deputado pagou R$ 15 mil a Eduardo Gomes da Silva, conhecido como “Risadinha”, para matar Ewerton. Eduardo, condenado a 19 anos e três meses de prisão, teria repassado R$ 2 mil a Leandro Dias Duarte e a um adolescente para cometerem o crime. Segundo a denúncia, o adolescente fez os disparos. Leandro foi condenado a 15 anos de detenção.
Xavier era deputado distrital pelo então PMDB na época do assassinato. Após a denúncia, teve o mandato cassado pela Câmara Legislativa, no primeiro caso de perda de mandato da Casa. Em nota, a defesa afirmou que a condenação contraria as provas apresentadas e informou que já recorreu da decisão.