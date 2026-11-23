CASAMENTO

Candidato é impedido de fazer concurso público após não conseguir tirar aliança do dedo: 'Estava inchado'

Professor é casado há mais de 20 anos e contou que nunca havia tentado retirar o anel

Esther Morais

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 07:08

Candidato é impedido de fazer concurso público após não conseguir tirar aliança do dedo: “Estava inchado” Crédito: Reprodução / Redes sociais

Um candidato foi impedido de fazer um concurso público para professor da rede estadual de ensino do Ceará após não conseguir retirar a aliança de casamento do dedo. O caso ocorreu no domingo (22), em Juazeiro do Norte.

O professor de Química Richard Sintra, de 51 anos, contou que é casado há 28 anos e que essa foi a primeira vez que tentou tirar a aliança. O edital do concurso, no entanto, proibia o uso de objetos como pulseiras, cordões, anéis e outros itens metálicos.

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Richard contou ao g1 Ceará que um funcionário o avisou sobre a exigência de retirar os acessórios ainda no local. Ao chegar à sala, os fiscais reforçaram o pedido. O professor tentou tirar o anel, mas não conseguiu.

“Tentei inicialmente passando saliva, não funcionou. Um rapaz da equipe de organização me levou até a copa da escola, onde usei margarina para tentar retirar a aliança. Sem sucesso. Outra funcionária conseguiu detergente. Coloquei, mas o dedo já estava inchado, e a aliança não saiu”, disse.

O concurso prevê duas mil vagas imediatas e remuneração de até R$ 7,1 mil. O edital proíbe o uso de “objetos metálicos ou não, como pulseiras, cordões, anéis, brincos, piercings fabricados em qualquer material, chaveiros, chaves eletrônicas, entre outros”.