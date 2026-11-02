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Candidato é preso suspeito de usar IA em prova de concurso para delegado

Fiscal flagrou uso de celular durante exame em São Luís

Carol Neves

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 14:19

Candidato preso em flagrante durante a prova, em imagem borrada pela Polícia Crédito: Polícia Civil do Maranhão

Um candidato ao cargo de delegado da Polícia Civil do Maranhão foi preso em flagrante neste domingo (1º), em São Luís, sob suspeita de recorrer à inteligência artificial para responder às questões do concurso da instituição.

Segundo o portal G1, a prisão ocorreu em uma faculdade particular onde as provas eram aplicadas. A Polícia Civil informou que um fiscal percebeu que o candidato usava um celular durante o exame e chamou os policiais que estavam no local.

De acordo com as investigações, o aparelho era utilizado para acessar uma ferramenta de IA na tentativa de solucionar as questões. Após a abordagem, o homem foi levado ao Plantão Central das Cajazeiras.

A polícia informou ainda que o candidato tinha registro criminal por violência doméstica.