REDES SOCIAIS

Candidato que expôs filha de procurador que virou delegada após ficar em 2018ª lugar em concurso se pronuncia após ser processado: 'Assédio judicial'

Kelson Francisco afirma sofrer “assédio judicial” após críticas nas redes sociais

Wendel de Novais

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 07:27

Kelson foi processado por Ariana Crédito: Reprodução

O candidato a delegado Kelson Francisco se pronunciou após ser processado pela delegada Ariana Sampaio Sousa, filha do subprocurador-geral de Justiça do Maranhão Francisco Barros Sousa. Ela cobra R$ 50 mil por danos morais por causa de publicações nas redes sociais em que Kelson questionou a nomeação dela para o cargo. Em vídeo divulgado nas redes, o candidato classificou o processo como parte de um “assédio judicial” contra ele.

A Justiça determinou a retirada de um dos vídeos publicados pelo candidato e proibiu novas publicações que atribuam fraude ou favorecimento à delegada sem comprovação. Kelson afirmou que ainda não havia sido intimado da decisão e disse que pretende continuar se manifestando sobre decisões judiciais e concursos públicos.

"Eu apontei que ela conseguiu a nomeação da maneira esdrúxula, deratológica. Eu não falei da vida pessoal dela, falei apenas do ato e da decisão judicial, como ela foi nomeada. [...] Quis mostrar um pouco o que tem ocorrido aqui no Maranhão, no que diz respeito a essas decisões judiciais e essas nomeações e consegui ataques pessoais à minha pessoa, um assédio judicial que está em curso", disse.

Ariana foi nomeada delegada em Bacabal 1 de 6

Kelson afirmou que também recebeu uma decisão desfavorável em um recurso relacionado ao próprio concurso para delegado. Segundo ele, o julgamento manteve a negativa ao pedido que havia apresentado. O candidato voltou a questionar os critérios utilizados para permitir que pessoas avancem no concurso por meio de decisões judiciais.

O candidato explicou ainda por que não chegou à etapa final do concurso de 2017. Segundo Kelson, ele teve uma alteração de pressão arterial durante o exame médico e precisou recorrer à Justiça para continuar no certame. Ele afirma que conseguiu avançar por meio de uma liminar, realizou o teste de aptidão física e as demais etapas seguintes, mas acabou eliminado por não ter pontuação suficiente

Ariana, por outro lado, foi eliminada ainda na primeira fase do mesmo concurso, após obter a 2.018ª colocação na prova objetiva. O edital previa 20 vagas imediatas e cadastro de reserva para outros 80 candidatos. A chamada cláusula de barreira limitava a participação na etapa discursiva aos 225 primeiros classificados na ampla concorrência. Mesmo assim, Ariana tomou posse como delegada em 2025.