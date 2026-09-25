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Candidato que expôs filha de procurador que virou delegada após ficar em 2018ª lugar em concurso se pronuncia após ser processado: 'Assédio judicial'

Kelson Francisco afirma sofrer “assédio judicial” após críticas nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 07:27

Kelson foi processado por Ariana
Kelson foi processado por Ariana Crédito: Reprodução

O candidato a delegado Kelson Francisco se pronunciou após ser processado pela delegada Ariana Sampaio Sousa, filha do subprocurador-geral de Justiça do Maranhão Francisco Barros Sousa. Ela cobra R$ 50 mil por danos morais por causa de publicações nas redes sociais em que Kelson questionou a nomeação dela para o cargo. Em vídeo divulgado nas redes, o candidato classificou o processo como parte de um “assédio judicial” contra ele.

A Justiça determinou a retirada de um dos vídeos publicados pelo candidato e proibiu novas publicações que atribuam fraude ou favorecimento à delegada sem comprovação. Kelson afirmou que ainda não havia sido intimado da decisão e disse que pretende continuar se manifestando sobre decisões judiciais e concursos públicos. 

"Eu apontei que ela conseguiu a nomeação da maneira esdrúxula, deratológica. Eu não falei da vida pessoal dela, falei apenas do ato e da decisão judicial, como ela foi nomeada. [...] Quis mostrar um pouco o que tem ocorrido aqui no Maranhão, no que diz respeito a essas decisões judiciais e essas nomeações e consegui ataques pessoais à minha pessoa, um assédio judicial que está em curso", disse.

Ariana foi nomeada delegada em Bacabal

Ariana foi nomeada delegada em processo por Reprodução
Ariana foi nomeada delegada em Bacabal por Reprodução/SBT
Ariana foi nomeada delegada em processo por Reprodução
Candidato denunciou situação após nomeação por Reprodução
Delegacia onde Ariana atua por Reprodução
Ariana foi nomeada delegada em Bacabal por Reprodução
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Ariana foi nomeada delegada em processo por Reprodução

Kelson afirmou que também recebeu uma decisão desfavorável em um recurso relacionado ao próprio concurso para delegado. Segundo ele, o julgamento manteve a negativa ao pedido que havia apresentado. O candidato voltou a questionar os critérios utilizados para permitir que pessoas avancem no concurso por meio de decisões judiciais.

O candidato explicou ainda por que não chegou à etapa final do concurso de 2017. Segundo Kelson, ele teve uma alteração de pressão arterial durante o exame médico e precisou recorrer à Justiça para continuar no certame. Ele afirma que conseguiu avançar por meio de uma liminar, realizou o teste de aptidão física e as demais etapas seguintes, mas acabou eliminado por não ter pontuação suficiente

Ariana, por outro lado, foi eliminada ainda na primeira fase do mesmo concurso, após obter a 2.018ª colocação na prova objetiva. O edital previa 20 vagas imediatas e cadastro de reserva para outros 80 candidatos. A chamada cláusula de barreira limitava a participação na etapa discursiva aos 225 primeiros classificados na ampla concorrência. Mesmo assim, Ariana tomou posse como delegada em 2025.

No vídeo, Kelson disse que suas críticas não tinham como objetivo atingir a vida pessoal da delegada. Ele afirmou que se limitou a questionar o ato de nomeação e as decisões judiciais relacionadas ao caso. “Eu não quero ser melhor que ninguém, não sou melhor que a pessoa que eu apontei que conseguiu a nomeação”, afirmou. 

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Tags:

Concurso Ariana Sampaio Sousa Filha de Procurador Nomeada Delegada

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