SÃO PAULO

Cantor de pagode de 39 anos morre baleado durante tentativa de assalto

Pedro Guimarães, de 39 anos, foi abordado por criminosos em motos quando guardava instrumento musical em carro

Carol Neves

Publicado em 28 de novembro de 2026 às 07:57

Pedro Guimarães foi morto em assalto Crédito: Reprodução

O cantor de pagode Pedro Guimarães, de 39 anos, morreu após ser baleado durante uma tentativa de assalto na Avenida Bosque da Saúde, na zona sul de São Paulo, nesta sexta-feira (27). O músico guardava um instrumento musical no carro de um amigo quando foi surpreendido por criminosos que estavam em duas motocicletas.

A abordagem aconteceu pouco depois do meio-dia. Segundo as informações do caso, os suspeitos anunciaram o roubo, mas Pedro reagiu e acabou atingido por disparos de arma de fogo. Os assaltantes fugiram em seguida.

Equipes de resgate foram chamadas para atender à ocorrência, mas a morte do cantor foi confirmada ainda no local.

Cantor de pagode de 39 anos foi morto 1 de 6

Pedro Guimarães integrava a banda de pagode Os Primos. Além do gênero musical, também se apresentava com repertório de sertanejo, MPB, forró e pop rock. Nesta sexta-feira, ele tinha duas apresentações previstas.