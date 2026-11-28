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Carol Neves
Publicado em 28 de novembro de 2026 às 07:57
O cantor de pagode Pedro Guimarães, de 39 anos, morreu após ser baleado durante uma tentativa de assalto na Avenida Bosque da Saúde, na zona sul de São Paulo, nesta sexta-feira (27). O músico guardava um instrumento musical no carro de um amigo quando foi surpreendido por criminosos que estavam em duas motocicletas.
A abordagem aconteceu pouco depois do meio-dia. Segundo as informações do caso, os suspeitos anunciaram o roubo, mas Pedro reagiu e acabou atingido por disparos de arma de fogo. Os assaltantes fugiram em seguida.
Equipes de resgate foram chamadas para atender à ocorrência, mas a morte do cantor foi confirmada ainda no local.
Cantor de pagode de 39 anos foi morto
Pedro Guimarães integrava a banda de pagode Os Primos. Além do gênero musical, também se apresentava com repertório de sertanejo, MPB, forró e pop rock. Nesta sexta-feira, ele tinha duas apresentações previstas.
Até o momento, os responsáveis pelo crime não foram identificados. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), os suspeitos usavam capacetes e carregavam bolsas semelhantes às utilizadas por entregadores.