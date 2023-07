Cantor é assassinado com 12 tiros em bar por homem encapuzado

Um cantor conhecido em Manaus, foi morto no último domingo (16), com 12 tiros em um bar. Ronaldo Fonseca, o Maranhão dos Teclados, tinha uma apresentação marcada no estabelecimento no dia do crime.



A vítima estava se preparando para iniciar o show no bar, quando um homem armado e encapuzado chegou e disparou 12 vezes para o cantor, segundo o G1.



O suspeito do crime chegou a rodar pelo bar três vezes antes de cometer o homicídio. Após a morte do cantor, o homem fugiu em um Corsa Classic.