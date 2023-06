Cantor Ferrugem cancela show após passar por cirurgia de emergência

O cantor Ferrugem deu um susto nos fãs após se internar rapidamente para fazer uma cirurgia de emergência nesta segunda-feira (19). O artista precisou cancelar o show que faria na próxima quarta-feira (21) em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Segundo o pagodeiro, em uma publicação nas redes sociais, Ferrugem sentiu fortes dores no abdômen, além da falta de ar na madrugada de segunda-feira. Ao chegar no hospital, foi rapidamente levado para o centro cirúrgico para retirar a vesícula biliar e hérnia umbilical.

Com as duas cirurgias, Ferrugem vai precisar ficar de repouso integral por 15 dias para se recuperar com calma. Com isso, o artista não poderá cumprir os compromissos agendados para os próximos dias, remarcando todos para próximas datas.