Preso cantor que seduziu e deu golpe de R$ 1 milhão em 26 mulheres

O cantor sertanejo Wagner Oliveira, de 42 anos, foi preso preventivamente na manhã desta sexta-feira (15), sob suspeita de aplicar golpes financeiros contra 26 mulheres, gerando um prejuízo de R$ 1 milhão, no Distrito Federal. A ação ocorreu durante a Operação Eros deflagrada pela 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia).



De acordo com o site "Metrópoles", o músico se envolvia com mulheres estabilizadas financeiramente, mas emocionalmente fragilizadas e que buscavam casar e construir uma família. Os alvos do “Don Juan Sertanejo” também eram mães solteiras, entre 30 e 45 anos, com perfis em sites de relacionamento.

Após conversas pelo site, ele passava a se relacionar com as mulheres pelo Whatsapp. Wagner ainda teria usado diversos perfis em redes sociais e passava a usar pseudônimos para evitar que as vítimas se encontrassem.

O músico tinha como objetivo fazer com que as vítimas lhe emprestassem dinheiro e realizassem financiamentos de automóveis, deixando todas no prejuízo.

Promessa de casamento

Ao conseguir marcar encontros presenciais, o cantor golpista se envolvia com as mulheres e demonstrava ser um homem romântico e com um objetivo claro: casar e constituir família. Iludidas, as mulheres se tornavam presas fáceis. Ele fazia com que as vítimas lhe emprestassem dinheiro, realizassem financiamentos e adquirissem bens para uso exclusivo dele.

Já com a confiança estabelecida e falando até em ter filhos, o autor ludibriava as vítimas. A desculpa dada pelo cantor era sempre a mesma: devolveria o dinheiro nos próximos dias após receber um suposto acerto trabalhista, ou o dinheiro referente à venda de algum imóvel.

De acordo com as mulheres, o cantor golpista, após ser cobrado pela quitação da dívida, tornava-se agressivo, demonstrando um comportamento completamente diferente do adotado anteriormente, e bloqueava todas as vítimas de suas redes sociais.

Golpes

Uma das mulheres que foram vítimas do cantor fez um empréstimo bancário e repassou para ele, sofrendo um prejuízo de R$ 9.280 (com os juros). Uma segunda mulher disse que emprestou o valor de R$ 21,5 mil para o estelionatário e também ficou no prejuízo.

Outra disse que o golpista utilizou seus dados, sem a sua autorização, para pegar um empréstimo no valor de R$ 12 mil. A mesma mulher disse que, após pressão psicológica, aceitou financiar um veículo Fiat Siena, em 36 parcelas de R$ 816, mas nunca recebeu o valor.

Outra mulher disse que ele a convenceu a passar o cartão de crédito em uma loja a fim de que ele sacasse o valor de R$ 7 mil, ficando no prejuízo. A mesma vítima disse que ele financiou um veículo Fiat Cronos utilizando os seus dados e sem a sua autorização, e deixou um prejuízo de mais de R$ 130 mil (com os juros do financiamento).