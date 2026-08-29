DECISÃO

Cão morre em hotel pet, tutor processa Cobasi e Justiça determina pagamento de indenização por falta do 'protocolo de emergência'

Sentença apontou falha na vigilância e ausência de protocolo de emergência após cuidadora encontrar o cachorro sem vida

Wendel de Novais

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 20:59

Cobasi foi condenada em processo após morte de pug Crédito: Divulgação

Um tutor deverá receber R$ 15 mil após a morte do cão da raça Pug durante uma hospedagem contratada por meio de uma plataforma ligada à Cobasi. A condenação foi determinada pela 2ª Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Sorocaba, no interior de São Paulo. A Justiça considerou que houve falha no dever de vigilância e apontou despreparo da cuidadora responsável pelo animal.

Segundo o processo, o cão foi deixado sob os cuidados da hospedagem entre os dias 24 e 26 de dezembro de 2025. O tutor afirmou que o animal estava saudável, com as vacinas e o acompanhamento veterinário em dia. Na manhã do dia 25, às 9h08, recebeu uma mensagem da cuidadora informando que o cachorro estava bem. Cerca de seis horas depois, porém, às 15h10, foi avisado de que o animal havia morrido de forma repentina enquanto a responsável tomava banho.

A versão apresentada no processo indica que o cachorro foi encontrado já sem vida. A comunicação feita pela cuidadora depois do ocorrido também chamou a atenção da Justiça. De acordo com a sentença, ela chegou a questionar o próprio tutor sobre o que deveria fazer após encontrar o animal morto, situação que, para o juiz, evidenciou a inexistência de um protocolo de emergência e o despreparo técnico da profissional.

Justiça 1 de 4

Durante o processo, a Cobasi alegou que não deveria responder pela morte porque atua no comércio varejista e não participa diretamente da execução das hospedagens. A empresa responsável pela plataforma também sustentou que apenas intermediava o contato entre tutores e cuidadores independentes. As duas tentaram atribuir a responsabilidade exclusivamente à profissional que estava com o cachorro.

As empresas ainda argumentaram que cães da raça Pug possuem características anatômicas que podem provocar problemas respiratórios e destacaram que o tutor teria recusado a realização de uma necropsia, o que teria impedido a identificação exata da causa da morte. O juiz, entretanto, entendeu que esses argumentos não eram suficientes para afastar a responsabilidade. Para ele, cabia às rés comprovar que o óbito ocorreu por uma causa externa e inevitável, o que não foi demonstrado.

Na sentença, a Justiça também considerou relevante o fato de o animal ter morrido enquanto estava sob a guarda de uma cuidadora selecionada pela plataforma. O magistrado afirmou que, diante das próprias características apontadas pelas empresas sobre a raça Pug, seria necessário que o prestador tivesse preparo para lidar com possíveis emergências. A decisão concluiu que houve falha na vigilância e reconheceu o sofrimento provocado pela perda repentina do animal.