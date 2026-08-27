HISTÓRIA DE SUPERAÇÃO

Cão policial que ajudou a prender mais de 600 suspeitos perde uma perna para o câncer, se aposenta, mas volta ao trabalho após sinais de depressão

Longe da rotina policial, o cão ficou mais apático e passou a apresentar sinais de depressão; agora, participa de operações consideradas mais simples

Perla Ribeiro

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 15:44

Cão policial que ajudou a prender mais de 600 suspeitos perde uma perna para o câncer, se aposenta, mas volta ao trabalho após sinais de depressão Crédito: Divulgação

O cão farejador Raio, da Polícia Civil do Paraná (PC-PR), voltou ao trabalho cerca de um mês após ser aposentado por causa de um câncer ósseo agressivo. O animal, que precisou amputar uma das pernas durante o tratamento contra a doença, apresentou sinais de depressão ao ficar longe da rotina das operações. Desde que retornou às atividades, Raio já participou de operações e ajudou na prisão de seis suspeitos. As informações são do g1.

A aposentadoria havia sido antecipada em abril deste ano pela equipe do Núcleo de Operações com Cães (NOC), de Pato Branco, no Sudoeste do Paraná. Raio foi diagnosticado com osteossarcoma, um tipo agressivo de câncer ósseo, e precisou passar pela amputação de uma das pernas durante o tratamento.

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Longe das operações, porém, o cão começou a apresentar mudanças de comportamento. Segundo a equipe que acompanha o animal, ele ficou mais apático e apresentou sinais de depressão. A solução encontrada foi devolver a Raio parte da rotina que mantinha antes da aposentadoria, mas com algumas adaptações para preservar sua saúde. Agora, o cão participa apenas de operações consideradas mais simples. São escolhidos locais onde ele não precise subir escadas ou enfrentar obstáculos que possam comprometer a pata amputada.

Uma carreira de mais de 600 prisões

Antes da aposentadoria, Raio participou de centenas de operações da Polícia Civil em mais de 200 cidades do Paraná. Ao longo de sete anos de trabalho, tornou-se um dos principais cães farejadores da corporação. O animal atuou principalmente em operações contra o crime organizado e, segundo a Polícia Civil, participou da apreensão de mais de 12 toneladas de drogas e ajudou na prisão de mais de 600 suspeitos.

Para o agente da Polícia Judiciária Juliano Riboli, tutor e parceiro de Raio nas operações, a trajetória do cão marcou a atuação da unidade. “Ele é um raio de luz que transformou a atividade de operações com cães na polícia. Chegou com brilho, vontade e uma entrega tão grande que impactou o nosso estado”, afirmou.

Entre os casos de destaque, Riboli lembra uma operação em um ônibus na qual Raio ajudou a impedir que 500 munições de fuzil chegassem ao Rio de Janeiro. “Teve uma ocorrência em um ônibus em que ele evitou que 500 munições de fuzil chegassem ao Rio de Janeiro”, disse.

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