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Capital nordestina ganha estátua de Santo Antônio com 12 metros de altura

Escultura foi instalada na Colina de Santo Antônio em Aracaju, que também ganhou mirante panorâmico e passou por obras de requalificação com investimento superior a R$ 2,6 milhões

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 15:40

A escultura tem 12 metros de altura e pesa três toneladas
A escultura tem 12 metros de altura e pesa três toneladas Crédito: Divulgação/Vitor Samuel/ PMA

Aracaju, capital de Sergipe, ganhou uma nova atração turística e religiosa: uma estátua de Santo Antônio com 12 metros de altura. A escultura foi inaugurada quinta-feira (29), durante a entrega do novo mirante da Colina de Santo Antônio, no bairro de mesmo nome, na zona Norte da cidade. A expectativa da prefeitura da capital sergipana é de que o espaço se torne um dos principais pontos de visitação religiosa do estado.

A obra foi concebida pelo artista sergipano Gilvan Donato e integra um projeto de requalificação urbanística e paisagística do Largo Garcia Rosa. A intervenção inclui passarela panorâmica, nova escadaria de acesso, modernização da iluminação, melhorias de acessibilidade e espaços de convivência.

Novo Santo Antônio em Aracaju

Para a prefeitura, local tem potencial para se tornar um dos principais atrativos religiosos da cidade por Divulgação/Vitor Samuel/ PMA
Escultura e o novo Mirante de Santo Antônio por RM FOTO
Prefeita Emília prestigia inauguração do mirante da colina de Santo Antônio por Divulgação/Vitor Samuel/ PMA
A escultura tem 12 metros de altura e pesa três toneladas por Divulgação/Vitor Samuel/ PMA
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Para a prefeitura, local tem potencial para se tornar um dos principais atrativos religiosos da cidade por Divulgação/Vitor Samuel/ PMA

A inauguração contou com a presença da prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (Republicanos). O mirante integra o programa Viva-SE, com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e do Governo de Sergipe, e teve apoio da Prefeitura. A praça onde o equipamento foi instalado já havia passado por uma revitalização realizada pela gestão municipal.

Ações voltadas ao turismo

Durante a cerimônia, Emília Corrêa agradeceu ao Governo do Estado pelo investimento. "Estou muito feliz em estar aqui e ver de perto este novo equipamento turístico de Aracaju. Como prefeita, agradeço ao Governo do Estado por esse olhar para o nosso município. Aracaju é Sergipe, e estarei sempre trabalhando por nosso povo", afirmou.

Nos últimos dois anos, a Prefeitura também realizou intervenções em outros espaços de lazer e visitação. Entre as iniciativas citadas pela gestão estão a criação do Passaporte Aracaju - livreto gratuito que reúne 14 atrações da capital e permite aos visitantes colecionar carimbos a cada ponto turístico conhecido, a revitalização do mirante da 13, a reforma do Parque da Sementeira e da Orla Governador João Alves Filho, a recuperação da Praça dos Capuchinhos e do Beco dos Cocos, a instalação de um novo letreiro turístico e o lançamento do programa Descubra Aracaju.

A escultura de Santo Antônio e o mirante ampliam o circuito de atrações da capital sergipana, que aposta no patrimônio religioso e nos espaços públicos para movimentar o turismo.

A nova estrutura chega em um momento de crescimento do fluxo de visitantes na capital. Segundo a Aena Brasil, o Aeroporto de Aracaju registrou, em 2025, aumento de 7,1% no número de passageiros, com aproximadamente 1,4 milhão de desembarques. Dados do setor apontam ainda que a cidade concentra mais de 75% da arrecadação do turismo em Sergipe.

Tags:

Santo Antônio Turismo Aracaju Sergipe

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