Capital nordestina ganha estátua de Santo Antônio com 12 metros de altura

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Mariana Rios
Publicado em 30 de outubro de 2026 às 15:40
Aracaju, capital de Sergipe, ganhou uma nova atração turística e religiosa: uma estátua de Santo Antônio com 12 metros de altura. A escultura foi inaugurada quinta-feira (29), durante a entrega do novo mirante da Colina de Santo Antônio, no bairro de mesmo nome, na zona Norte da cidade. A expectativa da prefeitura da capital sergipana é de que o espaço se torne um dos principais pontos de visitação religiosa do estado.
A obra foi concebida pelo artista sergipano Gilvan Donato e integra um projeto de requalificação urbanística e paisagística do Largo Garcia Rosa. A intervenção inclui passarela panorâmica, nova escadaria de acesso, modernização da iluminação, melhorias de acessibilidade e espaços de convivência.
Novo Santo Antônio em Aracaju
A inauguração contou com a presença da prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (Republicanos). O mirante integra o programa Viva-SE, com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e do Governo de Sergipe, e teve apoio da Prefeitura. A praça onde o equipamento foi instalado já havia passado por uma revitalização realizada pela gestão municipal.
Durante a cerimônia, Emília Corrêa agradeceu ao Governo do Estado pelo investimento. "Estou muito feliz em estar aqui e ver de perto este novo equipamento turístico de Aracaju. Como prefeita, agradeço ao Governo do Estado por esse olhar para o nosso município. Aracaju é Sergipe, e estarei sempre trabalhando por nosso povo", afirmou.
Nos últimos dois anos, a Prefeitura também realizou intervenções em outros espaços de lazer e visitação. Entre as iniciativas citadas pela gestão estão a criação do Passaporte Aracaju - livreto gratuito que reúne 14 atrações da capital e permite aos visitantes colecionar carimbos a cada ponto turístico conhecido, a revitalização do mirante da 13, a reforma do Parque da Sementeira e da Orla Governador João Alves Filho, a recuperação da Praça dos Capuchinhos e do Beco dos Cocos, a instalação de um novo letreiro turístico e o lançamento do programa Descubra Aracaju.
A escultura de Santo Antônio e o mirante ampliam o circuito de atrações da capital sergipana, que aposta no patrimônio religioso e nos espaços públicos para movimentar o turismo.
A nova estrutura chega em um momento de crescimento do fluxo de visitantes na capital. Segundo a Aena Brasil, o Aeroporto de Aracaju registrou, em 2025, aumento de 7,1% no número de passageiros, com aproximadamente 1,4 milhão de desembarques. Dados do setor apontam ainda que a cidade concentra mais de 75% da arrecadação do turismo em Sergipe.