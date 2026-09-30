Capitão da Marinha morre aos 39 anos após passar mal em restaurante de shopping

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Carol Neves
Publicado em 30 de setembro de 2026 às 11:23
O capitão da Marinha Mercante Iran Peixoto Martins Costa, de 39 anos, morreu no domingo (27) após sofrer uma parada cardiorrespiratória em um restaurante de um shopping de Goiânia. As equipes que o atenderam realizaram manobras de reanimação por aproximadamente uma hora.
Uma enfermeira que estava no estabelecimento e socorristas do local prestaram os primeiros cuidados. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também participou do atendimento. Acionado às 14h49, o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás deu continuidade à reanimação quando chegou ao restaurante.
Capitão da Marinha morreu após passar mal
Durante as tentativas de socorro, uma equipe de saúde ofereceu suporte avançado. A morte foi constatada por um médico que acompanhava os procedimentos. A causa do mal súbito ainda não foi esclarecida.
Iran trabalhava em alto-mar como capitão de cabotagem, atividade ligada ao transporte de cargas e passageiros entre portos de um mesmo país. A rotina profissional incluía períodos embarcado. Quando estava em terra, ele permanecia em Goiânia.