Carreiras que 'brigam' com o governo ganharão vagas em concursos: veja distribuição

Carreiras que estão discutindo demandas específicas com o governo federal foram contempladas com o anúncio de novas vagas em concursos públicos feito na manhã desta terça-feira, 18, pela ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck. Esse é o caso do Banco Central e da Agência Nacional de Mineração (ANM), que estão em operação padrão e em greve, respectivamente, em busca de mudanças específicas de reestruturação de carreira.