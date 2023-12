Cinco pessoas de uma mesma família morreram afogados em um acidente na cidade de Pimenteiras do Oeste, em Rondônia, na tarde do domingo (24). Eles seguiam em viagem quando o carro em que estavam caiu em um rio, por volta das 16h. Na Mitsubishi Pajero viajavam seis parentes de Tangará da Serra, no Mato Grosso Sul, que iam para uma pescaria em Rondônia, segundo o G1. O carro perdeu controle, saindo da pista e caindo no Rio Santa Cruz. Rapidamente, o carro afundou, e familiares que viajavam em um segundo carro que ia na frente voltaram para tentar prestar socorro.

Eles acionaram a Polícia Militar, que usou um cabo de aço de um trator para tentar retirar o carro do rio. O resgate durou cerca de 20 minutos. Somente uma mulher sobreviveu, retirada do carro pelos parentes antes do carro afundar totalmente, com outras cinco pessoas morrendo no local.