Carro-forte é atacado por criminosos com fuzis em São Paulo

Um carro-forte foi atacado por criminosos armados com fuzis no início da noite desta segunda-feira, 11, na Rodovia dos Imigrantes, na altura do km 28, trecho que pertence ao município de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo.



De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), na ocasião, os assaltantes realizaram a abordagem e efetuaram disparos contra o veículo, ocupado por quatro vigilantes. Ninguém ficou ferido. O veículo teve o cofre explodido, como mostram imagens captadas por testemunhas no momento do ataque.