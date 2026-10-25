Carro invade ciclovia e atropela duas crianças durante carreata em apoio a Flávio Bolsonaro

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Perla Ribeiro
Publicado em 25 de outubro de 2026 às 10:31
Duas crianças, uma menina de 9 anos e um menino de 5, foram atropeladas por um carro que invadiu uma ciclovia na tarde deste sábado (24), no bairro Barra Velha, em Ilhabela, no Litoral Norte de São Paulo. O acidente aconteceu durante uma carreata de apoiadores do senador Flávio Bolsonaro (PL).
Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o veículo entra na ciclovia ao sair da carreata e atinge as duas crianças. O carro tinha adesivos do Partido dos Trabalhadores (PT). Segundo as primeiras informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a menina sofreu duas fraturas na perna. As duas vítimas foram socorridas e levadas ao Hospital Municipal de Ilhabela. De acordo com as informações iniciais, nenhuma delas corre risco de morrer.
Testemunhas relataram que o motorista estaria embriagado. Ele foi levado à delegacia, onde a ocorrência era registrada até a última atualização das informações. A suspeita ainda não havia sido confirmada oficialmente. A dinâmica do atropelamento e as possíveis motivações serão investigadas, segundo nota divulgada pela Prefeitura de Ilhabela, administrada pelo prefeito Toninho Colucci (PL).