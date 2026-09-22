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Carros de aplicativo e táxis poderão circular em faixas exclusivas para ônibus

Projeto também prevê livre parada para embarque e desembarque de passageiros

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 07:02

Uber
Uber Crédito: Imagem gerada por IA

Carros de transporte por aplicativo e táxis poderão circular em faixas exclusivas para ônibus, caso o Projeto de Lei 1992/2026 seja aprovado. A proposta, em análise na Câmara dos Deputados, também prevê garantir a livre parada desses veículos para embarque e desembarque de passageiros durante o atendimento aos usuários.

De autoria do deputado Vanderlan Alves (Solidari-CE), o projeto estabelece que a circulação em faixas exclusivas para o transporte coletivo dependerá de regulamentação dos órgãos responsáveis pelo trânsito.

A proposta determina que o uso dessas faixas não poderá prejudicar a prioridade do transporte coletivo. A autoridade de trânsito também poderá restringir o acesso, desde que apresente justificativa técnica.

Carros que deixam a categoria Uber Black e Comfort

Carros que deixam a categoria Uber Black (a partir de 11 de janeiro de 2027): Citroën C4 Cactus Renault Duster Chery Arrizo 5 por Reprodução
Chevrolet Cruze Citroën C4 Lounge Hyundai Ioniq por Shutterstock
Toyota Prius Audi A3 Volkswagen Nivus por Divulgação
Carros que deixam a categoria Uber Comfort (a partir de 11 de janeiro de 2027): Fiat Argo Volkswagen Polo Volkswagen Voyage por Shutterstock
Chevrolet Prisma Toyota Yaris Hatch Peugeot 208 Renault Zoe por Divulgação
Chevrolet Joy Plus JAC J3 Turin por Shutterstock
Kia Rio JAC iEV40 por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
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Carros que deixam a categoria Uber Black (a partir de 11 de janeiro de 2027): Citroën C4 Cactus Renault Duster Chery Arrizo 5 por Reprodução

O texto altera o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) para classificar táxis e veículos de transporte remunerado privado individual de passageiros como prestadores de serviço de utilidade pública durante a operação de transporte.

Segundo a justificativa do projeto, a medida busca adequar a legislação às mudanças no transporte individual de passageiros.

O projeto foi apresentado em abril e tramita em caráter conclusivo pelas comissões. A proposta será analisada pelas comissões de Viação e Transportes e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Atualmente, aguarda parecer do relator na Comissão de Viação e Transportes.

Para virar lei, o texto ainda precisa ser aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado e, depois, sancionado.

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