TRÂNSITO

Carros de aplicativo e táxis poderão circular em faixas exclusivas para ônibus

Projeto também prevê livre parada para embarque e desembarque de passageiros

Esther Morais

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 07:02

Uber Crédito: Imagem gerada por IA

Carros de transporte por aplicativo e táxis poderão circular em faixas exclusivas para ônibus, caso o Projeto de Lei 1992/2026 seja aprovado. A proposta, em análise na Câmara dos Deputados, também prevê garantir a livre parada desses veículos para embarque e desembarque de passageiros durante o atendimento aos usuários.

De autoria do deputado Vanderlan Alves (Solidari-CE), o projeto estabelece que a circulação em faixas exclusivas para o transporte coletivo dependerá de regulamentação dos órgãos responsáveis pelo trânsito.

A proposta determina que o uso dessas faixas não poderá prejudicar a prioridade do transporte coletivo. A autoridade de trânsito também poderá restringir o acesso, desde que apresente justificativa técnica.

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O texto altera o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) para classificar táxis e veículos de transporte remunerado privado individual de passageiros como prestadores de serviço de utilidade pública durante a operação de transporte.

Segundo a justificativa do projeto, a medida busca adequar a legislação às mudanças no transporte individual de passageiros.

O projeto foi apresentado em abril e tramita em caráter conclusivo pelas comissões. A proposta será analisada pelas comissões de Viação e Transportes e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Atualmente, aguarda parecer do relator na Comissão de Viação e Transportes.