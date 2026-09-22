Carros de aplicativo e táxis poderão circular em faixas exclusivas para ônibus

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Esther Morais
Publicado em 22 de setembro de 2026 às 07:02
Carros de transporte por aplicativo e táxis poderão circular em faixas exclusivas para ônibus, caso o Projeto de Lei 1992/2026 seja aprovado. A proposta, em análise na Câmara dos Deputados, também prevê garantir a livre parada desses veículos para embarque e desembarque de passageiros durante o atendimento aos usuários.
De autoria do deputado Vanderlan Alves (Solidari-CE), o projeto estabelece que a circulação em faixas exclusivas para o transporte coletivo dependerá de regulamentação dos órgãos responsáveis pelo trânsito.
A proposta determina que o uso dessas faixas não poderá prejudicar a prioridade do transporte coletivo. A autoridade de trânsito também poderá restringir o acesso, desde que apresente justificativa técnica.
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O texto altera o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) para classificar táxis e veículos de transporte remunerado privado individual de passageiros como prestadores de serviço de utilidade pública durante a operação de transporte.
Segundo a justificativa do projeto, a medida busca adequar a legislação às mudanças no transporte individual de passageiros.
O projeto foi apresentado em abril e tramita em caráter conclusivo pelas comissões. A proposta será analisada pelas comissões de Viação e Transportes e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Atualmente, aguarda parecer do relator na Comissão de Viação e Transportes.
Para virar lei, o texto ainda precisa ser aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado e, depois, sancionado.