ROTATIVO

Cartão de crédito terá novas regras em 2027; entenda o que muda para consumidores

Novas regras preveem redução gradual do limite para consumidores que financiarem três ou mais faturas em seis meses; mudanças começam em julho de 2027

Carol Neves

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 09:47

Cartão de crédito Crédito: Reprodução/Canvas

O consumidor que costuma pagar apenas uma parte da fatura do cartão de crédito poderá ter o limite reduzido a partir de 2027. A mudança foi aprovada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e pelo Banco Central (BC) como parte de um pacote de medidas para conter o endividamento das famílias brasileiras.

Pelas novas regras, os bancos deverão impedir o aumento e promover a redução gradual do limite dos cartões de clientes que recorrerem ao crédito rotativo para financiar o saldo devedor de três ou mais faturas, em meses diferentes, dentro de um período de seis meses.

A medida não significa que qualquer atraso no pagamento provocará automaticamente uma redução do limite. A regra considera especificamente os casos em que o consumidor deixa de pagar integralmente a fatura e financia o valor restante por meio do rotativo.

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Quem poderá ter o limite do cartão reduzido?

A nova regulamentação estabelece critérios para identificar consumidores que utilizam frequentemente o crédito rotativo. A partir de julho de 2027, os bancos deverão adotar políticas de redução gradual do limite quando o cliente financiar o saldo de três ou mais faturas em meses distintos durante os seis meses anteriores.

Na prática, quem recorrer ao rotativo repetidamente poderá perder parte do limite disponível para compras e outras operações no cartão.

A redução não terá um percentual único determinado pelo Banco Central. Cada instituição financeira poderá estabelecer seus próprios critérios e procedimentos, que deverão estar previstos no contrato firmado com o cliente.

Os consumidores também deverão ser comunicados previamente sobre a aplicação da medida.

Outro ponto importante é que a avaliação não ficará restrita ao relacionamento do cliente com um único banco. As instituições deverão considerar as operações de crédito realizadas em todo o Sistema Financeiro Nacional, utilizando informações disponíveis em bases como o Sistema de Informações de Créditos (SCR) e o Open Finance.

Quando o limite poderá voltar ao normal?

A restrição deverá permanecer até que o consumidor cumpra pelo menos uma de duas condições estabelecidas na regulamentação:

Pague integralmente seis faturas consecutivas;

Quite todo o saldo devedor originado no crédito rotativo.

Assim, o cliente terá a possibilidade de recuperar o limite, desde que regularize sua situação conforme os critérios previstos na norma.

O que é o crédito rotativo do cartão?

O crédito rotativo é uma modalidade de financiamento oferecida quando o consumidor não consegue pagar o valor total da fatura até a data de vencimento.

Ao pagar apenas o valor mínimo ou uma quantia inferior ao total devido, o cliente financia a diferença, que passa a sofrer incidência de juros e encargos.

Essa modalidade está entre as linhas de crédito mais caras do mercado brasileiro e pode contribuir para o crescimento das dívidas quando utilizada repetidamente.

Pelas regras já existentes, o consumidor não pode permanecer indefinidamente no rotativo: após 30 dias, o saldo devedor deve ser transferido para outra modalidade de financiamento, em condições mais vantajosas que as do rotativo.

Além disso, desde janeiro de 2024, os juros e encargos financeiros cobrados sobre dívidas originadas no rotativo e no parcelamento da fatura estão limitados a 100% do valor original da dívida. Isso significa que uma dívida inicial de R$ 1 mil pode chegar, no máximo, a R$ 2 mil, considerando juros e encargos.

Por que o Banco Central decidiu mudar as regras?

O objetivo do Banco Central é evitar que o cartão de crédito deixe de funcionar principalmente como meio de pagamento e passe a ser utilizado continuamente como uma fonte de empréstimos.

Segundo informações divulgadas pela TV Brasil, as operações de crédito rotativo movimentaram R$ 311 bilhões nos oito primeiros meses de 2026, um recorde. No país, aproximadamente 100 milhões de pessoas utilizam cartões de crédito, e 40% delas têm débitos no rotativo.

O diretor de Regulação do Banco Central, Gilneu Vivan, explicou que a intenção é estimular a organização financeira dos consumidores e evitar o acúmulo de dívidas.

A avaliação da autoridade monetária é que o uso frequente dessa modalidade representa um risco tanto para o orçamento das famílias quanto para o sistema financeiro.

Quando as novas regras começam a valer?

A maior parte das medidas aprovadas pelo CMN e pelo Banco Central entrará em vigor em 1º de julho de 2027.

No caso da redução dos limites dos cartões, entretanto, a regulamentação prevê que as instituições considerem operações realizadas a partir da data-base de janeiro de 2027. Isso significa que o histórico de utilização do rotativo começará a ser considerado antes da aplicação efetiva das reduções.