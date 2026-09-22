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Carteira de Identidade será obrigatória para benefícios do INSS; veja o que muda

Adoção da CIN será gradual

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 10:34

Nova Carteira de Identidade Nacional (CIN)
Nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) Crédito: Divulgação/ SSPBA

A Carteira de Identidade Nacional (CIN) passará a ser o único documento biométrico aceito pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a partir de 1º de janeiro de 2028. A exigência valerá para pedidos, revisões, renovações e manutenção de benefícios.

A mudança, porém, ocorrerá de forma gradual. Até o fim de 2026, o instituto continuará reconhecendo dados biométricos registrados na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), no título de eleitor e no passaporte.

Brasileiros poderão usar Carteira de Identidade Nacional para entrar nos países abaixo:

Peru por Reprodução | Freepik
Argentina por Shutterstock
Paraguai  por Divulgação
Uruguai  por Intendencia de Montevideo/Wikimedia Commons
Bolívia por Aizar Raldes/AFP
Chile por HO / CENTRE TERRE ASSOCIATION / AFP
Equador  por Pixabay
Colômbia por JUAN BARRETO / AFP
1 de 8
Peru por Reprodução | Freepik

Quem solicitar um benefício ainda neste ano e não tiver biometria cadastrada poderá concluir o requerimento, mas deverá regularizar a situação em até 30 dias.

Os segurados que tiverem biometria válida em um dos documentos aceitos até 31 de dezembro de 2026 poderão utilizá-la ao longo de 2027. Para quem não contar com nenhum desses registros, será necessário emitir a CIN.

A partir de 2028, a nova identidade se tornará a única referência biométrica nos procedimentos do INSS alcançados pela regra.

Quem ficará dispensado

A exigência não será aplicada a pessoas com 80 anos ou mais, migrantes, refugiados, apátridas, brasileiros que vivem no exterior e moradores de áreas de difícil acesso. A dispensa também alcançará quem não puder se deslocar por motivos de saúde ou deficiência.

Como emitir a CIN

A primeira via da Carteira de Identidade Nacional é gratuita. O cidadão deve acessar o portal de identificação do governo, escolher o estado onde pretende emitir o documento e consultar as instruções para agendar a coleta da fotografia e das impressões digitais.

É preciso apresentar a certidão original de nascimento ou de casamento. Depois da emissão, a versão digital poderá ser acessada no aplicativo Gov.br, na área “Carteira de documentos”.

A CIN adota o CPF como número único de identificação e substitui os diferentes números de RG estaduais. O documento possui QR Code, recursos de segurança e pode ser utilizado em viagens para países do Mercosul, conforme as regras de entrada de cada destino.

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