DECISÃO

Carteiro é mordido por cão durante entrega, fica com sequela permanente e consegue pensão vitalícia dos Correios na Justiça

TRT-RS reconheceu que a atividade expõe o trabalhador a risco maior e determinou o pagamento de R$ 20 mil por danos morais além de pensão

Carol Neves

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 07:45

Carteiro foi mordido durante entrega Crédito: Imagem gerada por IA

Um carteiro que foi atacado por um cão enquanto entregava correspondências deverá receber indenizações e uma pensão vitalícia dos Correios. O acidente ocorreu em abril de 2008 e deixou sequelas permanentes, com redução de 6,5% na capacidade de trabalho.

Durante o ataque, o carteiro caiu e sofreu um trauma no joelho direito, além de outras lesões. De acordo com o laudo médico pericial apresentado no processo, as limitações físicas são definitivas.

A Justiça determinou o pagamento de R$ 20 mil por danos morais. O trabalhador também deverá ser ressarcido pela diferença entre sua remuneração normal e o benefício previdenciário recebido durante o afastamento.

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Além disso, os Correios terão de pagar uma pensão vitalícia proporcional à redução da capacidade profissional. O valor será quitado em parcela única, com redutor de 30%.

A condenação foi estabelecida inicialmente pela juíza Glória Mariana da Silva Mota, da 30ª Vara do Trabalho de Porto Alegre. Posteriormente, a 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-RS) manteve as principais determinações da sentença, mas excluiu uma indenização de R$ 3 mil por danos estéticos.

No processo, o carteiro argumentou que a necessidade de circular pelas ruas durante a jornada o expunha habitualmente a riscos maiores do que aqueles enfrentados pela população em geral. Por isso, defendeu que a empresa deveria responder pelos prejuízos decorrentes da atividade, independentemente da comprovação de culpa.

Os Correios sustentaram que a função não poderia ser classificada como atividade de risco. A empresa também alegou não haver ato ilícito, culpa ou nexo causal e afirmou que o episódio havia sido provocado exclusivamente por terceiro, caracterizando caso fortuito externo.

Para a magistrada da primeira instância, contudo, a exposição de carteiros a ataques de cães é superior à da população em geral e inerente à profissão. Por essa razão, ela reconheceu a responsabilidade objetiva da empregadora.

O mesmo entendimento foi adotado pela 5ª Turma do TRT-RS. Segundo o colegiado, nesses casos, é suficiente comprovar o dano e sua relação com o trabalho, “bastando, para tanto, apenas a prova do dano sofrido e do nexo causal, não havendo a necessidade de perquirir acerca da culpa decorrente de ato ilícito comissivo ou omissivo do empregador”.

Relatora do processo, a desembargadora Angela Rosi Almeida Chapper destacou que a perícia confirmou a existência de limitação funcional permanente para o exercício da atividade de carteiro.