Casa da família Matsunaga é invadida em SP e três bandidos morrem em tiroteio

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Thais Borges
Publicado em 15 de outubro de 2026 às 13:35
A casa dos pais do empresário Marcos Matsunaga, foi invadida por criminosos da noite da última quarta-feira (14), no Alto de Pinheiros, bairro que fica na zona oeste de São Paulo (SP). A família ficou conhecida nacionalmente depois que Marcos foi morto pela esposa, Elize Matsunaga, em 2012.
Pelo menos três funcionários da casa foram feitos reféns durante a ação, mas não há confirmação se membros da família também estavam no imóvel. De acordo com a Polícia Militar (PM), equipes da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) foram acionadas para atender à ocorrência.
Cobertura triplex onde Marcos Matsunaga foi morto está à venda
Três suspeitos morreram após uma troca de tiros com policiais militares, enquanto outro envolvido foi preso. Um policial foi atingido por um tiro e encaminhado ao Hospital das Clínicas, mas não corre risco de morte. Nenhum dos reféns sofreu ferimentos. Parte do grupo criminoso conseguiu fugir.
Ainda de acordo com o Balanço Geral, a polícia foi acionada depois que um vigilante que faz a segurança da rua percebeu uma movimentação estranha na casa. Pouco depois, ele se deparou com uma equipe da Rota e alertou os PMs. Ao entrar no imóvel, encontraram a família sendo feita refém.
Os bandidos teriam entrado pela porta principal e amarrado os presentes. O objetivo dos criminosos seria roubar objetos de alto valor e dólares na mansão.
Casa
Esta é a segunda vez que a residência da família Matsunaga é alvo de criminosos. Em agosto de 2023, o imóvel também foi invadido. Na ocasião, um casal de idosos, de 79 e 80 anos, e a neta deles, filha de Marcos e Elize Matsunaga, foram rendidos pelos assaltantes.
Naquela ocasião, os criminosos levaram cerca de R$20 mil em dinheiro, além de joias, relógios, celulares, um notebook e duas pistolas registradas em nome do idoso. Os suspeitos permaneceram na residência por algumas horas e, antes de fugir, amarraram as mãos das vítimas.