MANSÃO JÁ TINHA SIDO INVADIDA

Casa da família Matsunaga é invadida em SP e três bandidos morrem em tiroteio

Policiais militares foram acionados após um vigilante perceber movimentação suspeita no imóvel

Thais Borges

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 13:35

Casa da família Matsunaga é invadida em SP; três suspeitos morrem em tiroteio. Crédito: Reprodução

A casa dos pais do empresário Marcos Matsunaga, foi invadida por criminosos da noite da última quarta-feira (14), no Alto de Pinheiros, bairro que fica na zona oeste de São Paulo (SP). A família ficou conhecida nacionalmente depois que Marcos foi morto pela esposa, Elize Matsunaga, em 2012.

Pelo menos três funcionários da casa foram feitos reféns durante a ação, mas não há confirmação se membros da família também estavam no imóvel. De acordo com a Polícia Militar (PM), equipes da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) foram acionadas para atender à ocorrência.

Cobertura triplex onde Marcos Matsunaga foi morto está à venda 1 de 20

Três suspeitos morreram após uma troca de tiros com policiais militares, enquanto outro envolvido foi preso. Um policial foi atingido por um tiro e encaminhado ao Hospital das Clínicas, mas não corre risco de morte. Nenhum dos reféns sofreu ferimentos. Parte do grupo criminoso conseguiu fugir.

Ainda de acordo com o Balanço Geral, a polícia foi acionada depois que um vigilante que faz a segurança da rua percebeu uma movimentação estranha na casa. Pouco depois, ele se deparou com uma equipe da Rota e alertou os PMs. Ao entrar no imóvel, encontraram a família sendo feita refém.

Os bandidos teriam entrado pela porta principal e amarrado os presentes. O objetivo dos criminosos seria roubar objetos de alto valor e dólares na mansão.

Casa

Esta é a segunda vez que a residência da família Matsunaga é alvo de criminosos. Em agosto de 2023, o imóvel também foi invadido. Na ocasião, um casal de idosos, de 79 e 80 anos, e a neta deles, filha de Marcos e Elize Matsunaga, foram rendidos pelos assaltantes.