Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Casa da família Matsunaga é invadida em SP e três bandidos morrem em tiroteio

Policiais militares foram acionados após um vigilante perceber movimentação suspeita no imóvel

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 13:35

Filha de Elize Matsunaga é feita refém durante invasão à casa dos avós em SP
Casa da família Matsunaga é invadida em SP; três suspeitos morrem em tiroteio. Crédito: Reprodução

A casa dos pais do empresário Marcos Matsunaga, foi invadida por criminosos da noite da última quarta-feira (14), no Alto de Pinheiros, bairro que fica na zona oeste de São Paulo (SP). A família ficou conhecida nacionalmente depois que Marcos foi morto pela esposa, Elize Matsunaga, em 2012.

Pelo menos três funcionários da casa foram feitos reféns durante a ação, mas não há confirmação se membros da família também estavam no imóvel. De acordo com a Polícia Militar (PM), equipes da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) foram acionadas para atender à ocorrência.

Cobertura triplex onde Marcos Matsunaga foi morto está à venda

Cobertura triplex onde Marcos Matsunaga foi morto está à venda por Reprodução
Cobertura triplex onde Marcos Matsunaga foi morto está à venda por Reprodução
Cobertura triplex onde Marcos Matsunaga foi morto está à venda por Reprodução
Elize morava no triplex com Marcos Matsunaga por Reprodução
Cobertura triplex onde Marcos Matsunaga foi morto está à venda por Reprodução
Cobertura triplex onde Marcos Matsunaga foi morto está à venda por Reprodução
Cobertura triplex onde Marcos Matsunaga foi morto está à venda por Reprodução
Cobertura triplex onde Marcos Matsunaga foi morto está à venda por Reprodução
Cobertura triplex onde Marcos Matsunaga foi morto está à venda por Reprodução
Cobertura triplex onde Marcos Matsunaga foi morto está à venda por Reprodução
Cobertura triplex onde Marcos Matsunaga foi morto está à venda por Reprodução
Cobertura triplex onde Marcos Matsunaga foi morto está à venda por Reprodução
Cobertura triplex onde Marcos Matsunaga foi morto está à venda por Reprodução
Cobertura triplex onde Marcos Matsunaga foi morto está à venda por Reprodução
Cobertura triplex onde Marcos Matsunaga foi morto está à venda por Reprodução
Cobertura triplex onde Marcos Matsunaga foi morto está à venda por Reprodução
Cobertura triplex onde Marcos Matsunaga foi morto está à venda por Reprodução
Cobertura triplex onde Marcos Matsunaga foi morto está à venda por Reprodução
Cobertura triplex onde Marcos Matsunaga foi morto está à venda por Reprodução
Cobertura triplex onde Marcos Matsunaga foi morto está à venda por Reprodução
1 de 20
Cobertura triplex onde Marcos Matsunaga foi morto está à venda por Reprodução

Três suspeitos morreram após uma troca de tiros com policiais militares, enquanto outro envolvido foi preso. Um policial foi atingido por um tiro e encaminhado ao Hospital das Clínicas, mas não corre risco de morte. Nenhum dos reféns sofreu ferimentos. Parte do grupo criminoso conseguiu fugir.

Ainda de acordo com o Balanço Geral, a polícia foi acionada depois que um vigilante que faz a segurança da rua percebeu uma movimentação estranha na casa. Pouco depois, ele se deparou com uma equipe da Rota e alertou os PMs. Ao entrar no imóvel, encontraram a família sendo feita refém.

Os bandidos teriam entrado pela porta principal e amarrado os presentes. O objetivo dos criminosos seria roubar objetos de alto valor e dólares na mansão.

Casa

Esta é a segunda vez que a residência da família Matsunaga é alvo de criminosos. Em agosto de 2023, o imóvel também foi invadido. Na ocasião, um casal de idosos, de 79 e 80 anos, e a neta deles, filha de Marcos e Elize Matsunaga, foram rendidos pelos assaltantes.

Naquela ocasião, os criminosos levaram cerca de R$20 mil em dinheiro, além de joias, relógios, celulares, um notebook e duas pistolas registradas em nome do idoso. Os suspeitos permaneceram na residência por algumas horas e, antes de fugir, amarraram as mãos das vítimas.

Mais recentes

Imagem - Bebê de 23 dias é morto com 15 facadas durante briga entre os pais, que são presos

Bebê de 23 dias é morto com 15 facadas durante briga entre os pais, que são presos
Imagem - Shopping é condenado a pagar R$ 31 mil a idoso que caiu em tampa no estacionamento

Shopping é condenado a pagar R$ 31 mil a idoso que caiu em tampa no estacionamento
Imagem - Criador de mulher de IA que motivou viagem de 2 mil km diz que queria vender produtos e agora relata medo

Criador de mulher de IA que motivou viagem de 2 mil km diz que queria vender produtos e agora relata medo