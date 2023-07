Casal apontado como agressor de Moraes se desculpa: 'Mal entendido'

O casal acusado de agredir o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), lamenta o ocorrido, mas afirma que houve "mal entendido".



Segundo informações da Polícia Federal ao O Globo, Roberto Mantovani Filho, sua esposa, Andréa Munarão, e o genro, Alex Zanatta, xingaram o magistrado em um aeroporto em Roma, na Itália, na última sexta-feira.



No entanto, em nota divulgada pela defesa do casal neste domingo (16), eles alegam que as ofensas foram proferidas por outra pessoa. O casal nega ter ameaçado o ministro, e diz que foram atacados por duas pessoas que acompanhavam Moraes na viagem.