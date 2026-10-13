Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Casal cai e morre após andar na borda de cachoeira de 85 metros

Segundo testemunhas, a mulher escorregou perto da queda-d'água e o homem tentou segurá-la, mas ambos caíram

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 21:15

Casal cai e morre após andar na borda de cachoeira de 85 metros em MG
Casal cai e morre após andar na borda de cachoeira de 85 metros em MG Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros de MG

Um casal, de 19 e 21 anos, morreu após cair de uma cachoeira de aproximadamente 85 metros de altura, na região da Serra dos Cocais, na zona rural de Coronel Fabriciano, no Vale do Aço, em Minas Gerais, na tarde de segunda-feira (12).

Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 15h45, na Cachoeira da Limeira. De acordo com testemunhas, a mulher começou a escorregar perto da queda-d’água. Ao tentar segurá-la, o homem também perdeu o equilíbrio, e os dois caíram, atingindo as pedras na parte inferior da cachoeira.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal Correio.

Tags:

Morte Casal Minas Gerais

Mais recentes

Imagem - Dinheiro esquecido por brasileiros em bancos sobe para R$ 5,8 bilhões

Dinheiro esquecido por brasileiros em bancos sobe para R$ 5,8 bilhões
Imagem - AO VIVO: confira o resultado dos sorteios da Lotofácil, Quina e outras loterias desta terça-feira (13/10)

AO VIVO: confira o resultado dos sorteios da Lotofácil, Quina e outras loterias desta terça-feira (13/10)
Imagem - Calendário especial pode acelerar votação da PEC do fim da escala 6x1

Calendário especial pode acelerar votação da PEC do fim da escala 6x1