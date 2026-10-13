Casal cai e morre após andar na borda de cachoeira de 85 metros

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Metrópoles
Publicado em 13 de outubro de 2026 às 21:15
Um casal, de 19 e 21 anos, morreu após cair de uma cachoeira de aproximadamente 85 metros de altura, na região da Serra dos Cocais, na zona rural de Coronel Fabriciano, no Vale do Aço, em Minas Gerais, na tarde de segunda-feira (12).
Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 15h45, na Cachoeira da Limeira. De acordo com testemunhas, a mulher começou a escorregar perto da queda-d’água. Ao tentar segurá-la, o homem também perdeu o equilíbrio, e os dois caíram, atingindo as pedras na parte inferior da cachoeira.