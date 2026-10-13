MINAS GERAIS

Casal cai e morre após andar na borda de cachoeira de 85 metros

Segundo testemunhas, a mulher escorregou perto da queda-d'água e o homem tentou segurá-la, mas ambos caíram

Metrópoles

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 21:15

Casal cai e morre após andar na borda de cachoeira de 85 metros em MG Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros de MG

Um casal, de 19 e 21 anos, morreu após cair de uma cachoeira de aproximadamente 85 metros de altura, na região da Serra dos Cocais, na zona rural de Coronel Fabriciano, no Vale do Aço, em Minas Gerais, na tarde de segunda-feira (12).