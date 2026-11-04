MORTE

Casal confunde acesso a rio com estrada alagada, carro afunda em 4 segundos e mulher é achada morta

Estela Tomazetto, de 48 anos, foi encontrada morta dentro do veículo; bombeiros seguem nas buscas por João Luiz dos Santos, de 56

Carol Neves

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 09:44

Carro afundou com casal Crédito: Reprodução

Uma caminhonete caiu no Rio Ivinhema, entre Angélica e Nova Andradina, em Mato Grosso do Sul, na noite de domingo (1º), deixando uma mulher morta e o marido desaparecido. A Polícia Civil trabalha com a versão de que o casal tenha entrado por engano em uma rampa de acesso ao rio, possivelmente confundida com um trecho de estrada alagado.

Estela Tomazetto, de 48 anos, foi encontrada sem vida dentro do veículo. As buscas por João Luiz dos Santos, de 56, continuam nesta quarta-feira (4), com equipes do Corpo de Bombeiros.

Segundo o portal G1, os dois eram do Paraná e trabalhavam em uma fazenda da região. O acesso ao rio ficava em um condomínio fechado onde, segundo a investigação, eles não moravam, não estavam hospedados nem alugavam imóvel. Para a polícia, isso reforça a possibilidade de terem chegado ao local por engano.

Caminhonete com casal cai em rio em MS; mulher morre e marido desaparece 1 de 5

A análise das câmeras de segurança também sustenta a hipótese de acidente. Segundo o delegado Gustavo Oliveira, responsável pelo caso, as luzes traseiras indicam que o motorista freou e engatou a marcha à ré cerca de quatro segundos depois de entrar na água. A interpretação dos investigadores é que ele percebeu o equívoco e tentou voltar, mas não conseguiu impedir que a caminhonete afundasse.

As condições das estradas próximas podem ajudar a explicar a confusão. Havia vários pontos alagados, alguns com água na altura das rodas de veículos altos. A polícia apura se o casal acreditou que a rampa fosse apenas mais uma passagem coberta pela água.

Também são investigados relatos de que os dois haviam consumido bebidas alcoólicas ao longo do dia. De acordo com o delegado, essa circunstância pode ter afetado a percepção dos ocupantes em conjunto com outros fatores.

A rampa estava mais alagada que o habitual, dificultando a visualização do declive. Nos primeiros metros após o acesso, a profundidade do rio chega a aproximadamente seis metros. Segundo a investigação, cerca de quatro segundos depois da entrada da caminhonete, a água já havia invadido a cabine e coberto a porta, cuja abertura fica mais difícil por causa da pressão.

Não foi identificado nas imagens nenhum momento em que os ocupantes tenham conseguido sair. A suspeita é de que uma porta tenha se aberto quando o veículo já estava no fundo, permitindo que uma das vítimas fosse levada para fora. A correnteza também arrastou a caminhonete por cerca de 40 metros pelo leito do rio.

Ainda conforme a análise policial, Estela aparece sentada e segurando a alça de segurança usada por passageiros para se apoiar. Os pedidos de socorro começaram apenas depois que o veículo entrou na água e passou a afundar.