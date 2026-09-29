Casal de idosos passa quase 30 anos trabalhando sem carteira assinada em sítio e donos são condenados a pagar indenização

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Perla Ribeiro
Publicado em 29 de setembro de 2026 às 18:41
Um casal de idosos trabalhou por quase 30 anos em um sítio de Italva, no interior do Rio de Janeiro, sem carteira assinada e sem acesso a direitos trabalhistas. A Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo de emprego e condenou os responsáveis pela propriedade ao pagamento de R$ 180 mil em indenizações.
A decisão foi obtida pelo Ministério Público do Trabalho no Rio de Janeiro (MPT-RJ), por meio da Procuradoria do Trabalho no Município de Campos dos Goytacazes, após uma denúncia sobre a situação dos trabalhadores. Segundo a investigação, o casal era contratado formalmente por meio de contratos de arrendamento e parceria agrícola. Para a Justiça, porém, os documentos não correspondiam à realidade da relação mantida na propriedade e eram utilizados para encobrir uma relação de emprego.
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Os dois trabalhadores, ambos idosos e em situação de vulnerabilidade social, realizavam atividades como plantio, colheita e fabricação de doces. A comercialização dos produtos e a administração da atividade ficavam sob responsabilidade dos proprietários e de familiares. Apesar de serem apresentados como parceiros na atividade rural, os trabalhadores recebiam valores fixos mensais, de aproximadamente R$ 1,4 mil, sem participação efetiva nos lucros ou prejuízos da produção.
Justiça reconheceu vínculo de emprego
Na sentença, a Justiça declarou a nulidade dos contratos utilizados pelos responsáveis pelo sítio e reconheceu a existência de vínculo empregatício. A decisão também apontou que operações de crédito rural chegaram a ser realizadas em nome de um dos trabalhadores para financiar atividades da propriedade. Conforme a sentença, um dos réus aparecia como avalista e mantinha o controle das contas e dos recursos financeiros.
Com o reconhecimento do vínculo, os responsáveis foram condenados a pagar R$ 40 mil por danos morais individuais para cada trabalhador, totalizando R$ 80 mil. A sentença considerou que o casal ficou durante anos sem acesso a direitos decorrentes de uma relação formal de emprego, como férias remuneradas, 13º salário e depósitos do FGTS.
Além da indenização aos trabalhadores, foi estabelecido o pagamento de R$ 100 mil por dano moral coletivo. O valor deverá ser destinado ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), ao Fundo de Direitos Difusos (FDD) ou a projetos e entidades sociais indicados pelo MPT e aprovados pela Justiça.
Proprietários terão que regularizar contratações
A decisão também determinou que os responsáveis pelo sítio deixem de utilizar contratos de parceria agrícola, arrendamento rural ou trabalho autônomo para encobrir relações de emprego. Eles deverão formalizar a contratação dos trabalhadores atuais e futuros, com anotação na Carteira de Trabalho e garantia dos direitos trabalhistas, além de manter os registros obrigatórios. As determinações deverão ser cumpridas em até 30 dias a partir da intimação da decisão. Em caso de descumprimento, foi estabelecida multa de R$ 5 mil por obrigação, além de R$ 1 mil por trabalhador encontrado em situação irregular.