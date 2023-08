Casal é atropelado enquanto se beijava em calçada; homem morreu

Um casal foi atropelado por um veículo enquanto se beijava em uma calçada de São Paulo neste domingo (20). Ambos chegaram a ser levados ao hospital, mas o homem morreu.



Imagens de câmera de segurança mostram que os dois estavam na frente de um posto de gasolina enquanto passeavam com um cachorro. Após o atropelamento, um frentista foi até o local para retirar o motorista do veículo.



Segundo o Uol, o condutor foi preso em flagrante. Aos policiais, o motorista disse que não se lembrava do que havia ocorrido. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que resultou positivo para dosagem alcoólica.