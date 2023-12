Casal faz chá revelação de primeiro bebê com cuscuz

Juntos há quatro anos, o casal Jéssica Melo e Aurélio Miguel descobriu o sexo do primeiro filho inusitadamente: com cuscuz. Em entrevista ao portal G1 Piauí, a futura mãe contou estar no quinto mês de gestação.



O cuscuz é um dos desejos recorrentes de Jéssica durante a gravidez — o que levou à decisão de um “chá revelação” diferente. “Como uma boa nordestina, apaixonada por nossa culinária e por nossa cultura, sou defensora do cuscuz, uma das minhas comidas favoritas”, relatou a gestante.