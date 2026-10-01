USUCAPIÃO

Casal mora há 29 anos em imóvel da família e Justiça barra tentativa de virar dono; entenda

STJ entendeu que o longo período de ocupação não é suficiente para comprovar posse como proprietário; imóvel fazia parte de herança ainda não partilhada

Perla Ribeiro

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 15:27

Casal mora há 29 anos em imóvel da família e Justiça barra tentativa de virar dono; entenda Crédito: Imagem gerada pela IA

Morar durante décadas em um imóvel da família não é suficiente, por si só, para garantir a propriedade por usucapião. Esse foi o entendimento da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao rejeitar, por unanimidade, o pedido de um casal que ocupava havia 29 anos uma casa que fazia parte da herança familiar.

O imóvel pertencia ao acervo hereditário da mãe da mulher e ainda não havia sido partilhado entre os herdeiros. O casal alegava que vivia no local de forma exclusiva, contínua e sem oposição, além de ter realizado obras no imóvel. O relator do caso, ministro Raul Araújo, destacou que, para a usucapião extraordinária, não basta comprovar há quanto tempo a pessoa permanece no imóvel. É necessário demonstrar que ela exerce a posse como se fosse proprietária, o chamado animus domini.

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Imóvel fazia parte de herança

O casal entrou na Justiça afirmando que preenchia os requisitos para adquirir a propriedade por usucapião. Em primeira instância, o pedido chegou a ser aceito. A decisão, porém, foi modificada pelo Tribunal de Justiça de Alagoas (TJAL). A corte considerou que a permanência do casal no imóvel decorria da relação familiar e da autorização dos proprietários, e não de uma posse exercida com intenção de dono.

Também pesou o fato de o imóvel estar incluído em um inventário ainda em andamento e de outros herdeiros terem se manifestado contra a usucapião.

Só morar no imóvel não basta

Ao analisar o recurso, o STJ reforçou que a permanência prolongada em uma propriedade não demonstra automaticamente o animus domini. Segundo o relator, dentro de uma família, a utilização de um imóvel pode ocorrer por motivos como solidariedade, ajuda entre parentes ou conveniência de moradia. Nesses casos, a ocupação não necessariamente representa uma tentativa de exercer a propriedade contra os demais titulares.

Por isso, para o colegiado, o casal não conseguiu demonstrar que sua posse tinha características suficientes para levar à aquisição da propriedade.

Herdeiro pode conseguir usucapião?

A decisão não significa que um herdeiro jamais possa adquirir um imóvel da herança por usucapião. O próprio STJ já reconheceu essa possibilidade em situações específicas. Para isso, entretanto, é necessário comprovar todos os requisitos previstos em lei, incluindo posse exclusiva, exercida como dono pelo período exigido e sem oposição dos demais proprietários.

No caso analisado, a existência de outros herdeiros contrários ao pedido e o contexto familiar da ocupação pesaram contra o reconhecimento da usucapião.

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