LUTO

Casal perde gêmeos, Justiça reconhece falhas no pré-natal e determina indenização de R$ 25 mil

Pais receberão indenização após perícia apontar deficiência no acompanhamento da gestação

Esther Morais

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 10:31

Casal perde gêmeos, Justiça reconhece falhas no pré-natal e determina indenização de R$ 25 mil Crédito: Freepik

Um casal de Santa Catarina será indenizado em R$ 25 mil por danos morais após a Justiça reconhecer falhas no acompanhamento pré-natal da gestação que terminou com a morte dos filhos gêmeos. A decisão é da 2ª Vara da comarca de Araquari e responsabilizou o município de Balneário Barra do Sul.

A primeira gestação ocorreu quando a mulher ainda era adolescente e era de gêmeos. Segundo o processo, houve consultas remarcadas, ausência de encaminhamento para atendimento especializado de alto risco e falta de exames considerados importantes. A gravidez evoluiu para um parto prematuro extremo, com cerca de 22 semanas, e os dois recém-nascidos morreram posteriormente.

Uma perícia médica apontou falhas no acompanhamento pré-natal municipal e a ausência de exames para investigação de possíveis infecções. Entre os procedimentos não realizados estavam exames para rubéola e toxoplasmose, urinálise, urocultura e avaliação de bactérias vaginais.

De acordo com o laudo, a ausência de um pré-natal dentro dos padrões considerados ideais contribuiu em 50% para o desencadeamento da corioamnionite, uma infecção relacionada ao parto. Ao analisar as provas, o magistrado concluiu que a deficiência no atendimento municipal contribuiu para o quadro infeccioso, embora não tenha sido a única causa do resultado.

Espirros na grávidez nem sempre indicam riscos 1 de 4

A perícia não apontou falhas no atendimento realizado na maternidade de Joinville e considerou adequadas as condutas adotadas com os recém-nascidos. Por isso, o Estado de Santa Catarina não foi responsabilizado.

O processo também envolvia uma segunda gestação, que terminou em uma gravidez ectópica. Após sentir dores e confirmar a gravidez, a mulher procurou atendimento na rede pública. Segundo os autores, a condição não foi identificada inicialmente e o diagnóstico ocorreu quando ela procurou espontaneamente uma maternidade de Joinville, onde precisou passar por cirurgia de urgência.

Embora a perícia tenha feito críticas à condução inicial do atendimento municipal, especialmente quanto aos exames de imagem e à investigação da gravidez ectópica, a conclusão foi de que a gestação tubária não tinha relação com os réus.