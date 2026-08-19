ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS

Casas Bahia coloca 391 produtos em leilão com celulares a partir de R$ 435; veja ofertas

Lotes incluem smartphones, notebooks, fogões e refrigeradores; disputa acontece nesta quinta-feira (20)

Esther Morais

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 10:10

Casas Bahia Crédito: Divulgação

O Grupo Casas Bahia colocou 391 produtos em leilão eletrônico, com itens como celulares, notebooks, fogões, refrigeradores e lavadoras. A disputa acontece nesta quinta-feira (20), a partir das 15h, pela plataforma Kwara.

Entre as opções disponíveis, há smartphones com lances atuais abaixo de R$ 500. Um Samsung Galaxy A07 4G de 128 GB, por exemplo, aparece com lance de R$ 435. A versão de 256 GB está em R$ 440, mesmo valor registrado para um Samsung Galaxy A17 4G de 128 GB.

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O leilão reúne ainda equipamentos para casa e escritório. Um Notebook Acer Aspire tem lance atual de R$ 1.378, já um Dell Inspiron aparece por R$ 1.725.

Entre os eletrodomésticos, um fogão Itatiaia Electra Glass Plus de quatro bocas tem lance de R$ 451. O fogão Atlas Mônaco Top Glass de cinco bocas aparece por R$ 860. Também há um refrigerador LG Duplex com lance atual de R$ 1.756.

Os valores são referentes aos lances registrados no momento da consulta e podem aumentar até o encerramento da disputa.

Como funciona o leilão

O certame é identificado como Leilão Extrajudicial K-2911, com o Grupo Casas Bahia S.A. como comitente. Os produtos são vendidos no estado de conservação em que se encontram, sem garantia, e alguns lotes podem ser classificados como sucata.

Os lances são condicionais e passam por análise da empresa vendedora após o encerramento. A companhia tem até cinco dias úteis para avaliar as ofertas.

Também não são permitidas trocas ou devoluções dos produtos arrematados.

Além do valor do lance, o vencedor deverá pagar 5% de comissão ao leiloeiro, além de eventuais despesas administrativas. O pagamento deve ser realizado em até um dia útil após a aprovação do lance.

Em caso de desistência ou falta de pagamento, as regras preveem multa de 30% sobre o valor do arremate e a comissão do leiloeiro.

Leilão ocorre em meio à reestruturação da Casas Bahia

A realização do leilão ocorre enquanto a Casas Bahia passa por uma ampla reestruturação. A empresa anunciou o encerramento de 298 lojas e medidas para reduzir despesas e reorganizar sua operação.