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Casas Bahia desiste de pedidos contra Banco do Brasil em recuperação judicial

Manifestação foi apresentada à 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível de São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 18:23

Casas Bahia no Shopping Barra
Casas Bahia no Shopping Barra Crédito: Leitor CORREIO

O Grupo Casas Bahia desistiu dos pedidos feitos contra o Banco do Brasil no processo de recuperação judicial da companhia. O documento foi enviado à Justiça de São Paulo nesta sexta-feira (28).

A decisão ocorre após as duas partes iniciarem tratativas para tentar chegar a um acordo sobre valores que teriam sido debitados de contas das empresas do grupo.

A manifestação foi apresentada à 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível de São Paulo, onde tramita o processo de recuperação judicial do Grupo Casas Bahia.

No documento, a companhia afirma que as negociações com o banco estão em andamento e têm como objetivo buscar uma solução consensual para a questão.

Os pedidos dos quais o grupo desistiu haviam sido apresentados anteriormente no processo, em uma petição registrada como Evento 61, e eram relacionados especificamente ao Banco do Brasil. Com o início das negociações, a empresa comunicou ao juízo que não pretende mais dar prosseguimento a essas solicitações.

Vem saldão? Veja o que vai acontecer com produtos que ainda estão nas lojas das Casas Bahia em Salvador

O Grupo Casas Bahia encerrou as atividades em 12 das 16 unidades de Salvador sem esgotar o estoque.  por Leitor CORREIO
Na loja do Shopping Barra, por exemplo, as portas estão fechadas, mas é possível ver diversos eletrodomésticos novos dentro do imóvel. por Leitor CORREIO
Ao contrário do esperado pelos clientes, no entanto, não haverá saldão ou leilão para os eletrônicos da capital baiana.  por Leitor CORREIO
Segundo a empresa, todos os produtos serão encaminhados ao centro de distribuição.  por Leitor CORREIO
O principal centro de distribuição do Grupo Casas Bahia na Bahia está localizado no município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. por Leitor CORREIO
Além disso, as vendas continuam nas quatro unidades remanescentes da cidade.  por Leitor CORREIO
Elas estão localizadas nos bairros da Calçada, Cajazeiras, Itapuã e Pau da Lima. por Reprodução
Entre os estabelecimentos desativados estão todas as lojas instaladas em shopping centers, incluindo as do Shopping da Bahia, Salvador Shopping e Shopping Piedade. por Leitor CORREIO
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O Grupo Casas Bahia encerrou as atividades em 12 das 16 unidades de Salvador sem esgotar o estoque.  por Leitor CORREIO

A discussão envolve valores que, segundo a manifestação das Casas Bahia, podem ter sido debitados pelo Banco do Brasil das contas das empresas que integram o grupo. A companhia, no entanto, utiliza a expressão “eventualmente debitados” no documento, sem detalhar, no trecho apresentado, os valores envolvidos ou a origem das movimentações.

O processo envolve as empresas Grupo Casas Bahia S.A., ASAP Log – Logística e Soluções Ltda., ASAP Log Ltda., CNT Soluções em Negócios Digitais e Logística Ltda., CNTLog Express Logística e Transporte Ltda., Globex Administração e Serviços Ltda., Cnova Comércio Eletrônico S.A., Integra Soluções para Varejo Digital Ltda., Casas Bahia Tecnologia Ltda. e Indústria de Móveis Bartira Ltda.

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Recuperação judicial

A Casas Bahia acumulou prejuízo de R$ 10,1 bilhões no segundo trimestre de 2026 e perda de R$ 11,2 bilhões no primeiro semestre. Diante da situação financeira, a companhia pediu recuperação judicial em 16 de agosto para tentar reorganizar R$ 17,3 bilhões em dívidas.

Em 19 de agosto, a 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo analisou os primeiros pedidos da empresa e determinou a realização de uma perícia prévia para verificar as condições financeiras e operacionais da companhia. Até o momento, o pedido de recuperação judicial ainda não foi efetivamente deferido.

Também em agosto, a empresa anunciou o fechamento de 298 lojas como parte da segunda etapa de seu plano de transformação. Entre 13 e 17 de agosto, cerca de 1.900 funcionários foram demitidos, mas os desligamentos foram suspensos provisoriamente pela Justiça do Trabalho.

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Casas Bahia

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