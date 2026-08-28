JUSTIÇA

Casas Bahia desiste de pedidos contra Banco do Brasil em recuperação judicial

Manifestação foi apresentada à 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível de São Paulo

Millena Marques

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 18:23

Casas Bahia no Shopping Barra Crédito: Leitor CORREIO

O Grupo Casas Bahia desistiu dos pedidos feitos contra o Banco do Brasil no processo de recuperação judicial da companhia. O documento foi enviado à Justiça de São Paulo nesta sexta-feira (28).

A decisão ocorre após as duas partes iniciarem tratativas para tentar chegar a um acordo sobre valores que teriam sido debitados de contas das empresas do grupo.

A manifestação foi apresentada à 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível de São Paulo, onde tramita o processo de recuperação judicial do Grupo Casas Bahia.

No documento, a companhia afirma que as negociações com o banco estão em andamento e têm como objetivo buscar uma solução consensual para a questão.

Os pedidos dos quais o grupo desistiu haviam sido apresentados anteriormente no processo, em uma petição registrada como Evento 61, e eram relacionados especificamente ao Banco do Brasil. Com o início das negociações, a empresa comunicou ao juízo que não pretende mais dar prosseguimento a essas solicitações.

Vem saldão? Veja o que vai acontecer com produtos que ainda estão nas lojas das Casas Bahia em Salvador 1 de 8

A discussão envolve valores que, segundo a manifestação das Casas Bahia, podem ter sido debitados pelo Banco do Brasil das contas das empresas que integram o grupo. A companhia, no entanto, utiliza a expressão “eventualmente debitados” no documento, sem detalhar, no trecho apresentado, os valores envolvidos ou a origem das movimentações.

O processo envolve as empresas Grupo Casas Bahia S.A., ASAP Log – Logística e Soluções Ltda., ASAP Log Ltda., CNT Soluções em Negócios Digitais e Logística Ltda., CNTLog Express Logística e Transporte Ltda., Globex Administração e Serviços Ltda., Cnova Comércio Eletrônico S.A., Integra Soluções para Varejo Digital Ltda., Casas Bahia Tecnologia Ltda. e Indústria de Móveis Bartira Ltda.

Recuperação judicial

A Casas Bahia acumulou prejuízo de R$ 10,1 bilhões no segundo trimestre de 2026 e perda de R$ 11,2 bilhões no primeiro semestre. Diante da situação financeira, a companhia pediu recuperação judicial em 16 de agosto para tentar reorganizar R$ 17,3 bilhões em dívidas.

Em 19 de agosto, a 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo analisou os primeiros pedidos da empresa e determinou a realização de uma perícia prévia para verificar as condições financeiras e operacionais da companhia. Até o momento, o pedido de recuperação judicial ainda não foi efetivamente deferido.