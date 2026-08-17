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Casas Bahia deve R$ 17,3 bilhões a 28 mil credores; veja quem está na lista

Dívidas incluem bancos, fundos e grandes fabricantes de eletroeletrônicos

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 15:49

Aviso na porta fechada da Casas Bahia, localizada no Salvador Shopping
Aviso na porta fechada da Casas Bahia, localizada no Salvador Shopping Crédito: Fernanda Varela/CORREIO

O pedido de recuperação judicial protocolado pelas Casas Bahia revela uma dívida de R$ 17,3 bilhões com cerca de 28 mil credores. A relação inclui bancos, fundos de investimento e grandes fabricantes de eletrodomésticos e eletrônicos vendidos pela varejista. As informações foram divulgadas pelo jornal O Globo.

Do total, cerca de R$ 16,4 bilhões são dívidas quirografárias, ou seja, sem garantia real, categoria que inclui boa parte dos débitos com fornecedores. As dívidas trabalhistas somam R$ 754,5 milhões.

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A maior dívida individual é com a Zurich Minas Brasil Seguros, parceira das Casas Bahia na oferta de seguros, como garantia estendida e proteção para celulares e eletrônicos. A varejista deve R$ 1,97 bilhão à seguradora.

Na sequência aparece o IBCB-AF01, fundo de investimento utilizado pelo grupo para estruturar operações financeiras, com R$ 1 bilhão em valores em aberto.

A Samsung ocupa a terceira posição, com R$ 937,6 milhões a receber. Entre os grandes fornecedores também estão a Electrolux, com R$ 700 milhões; a Whirlpool, com R$ 635,9 milhões; a LG, com R$ 623,7 milhões; e a Motorola, com R$ 619 milhões.

Bancos também estão entre os credores

Entre as instituições financeiras, o Bradesco aparece com R$ 655,6 milhões a receber, considerando valores devidos ao próprio banco e ao Digio, instituição controlada pelo grupo.

A lista de credores ainda inclui o Banco do Brasil, com R$ 598,1 milhões, e o Itaú, com R$ 208,3 milhões.

A recuperação judicial é um mecanismo utilizado por empresas em dificuldades financeiras para reorganizar suas dívidas e buscar condições para continuar operando. O pedido das Casas Bahia ocorre após a companhia registrar prejuízo de R$ 10,1 bilhões.

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