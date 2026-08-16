NEGÓCIOS

Casas Bahia diz que avalia recuperação judicial após fechar quase 300 lojas e ter prejuízo de R$ 10 bilhões

Varejista tem patrimônio líquido negativo em R$ 8,1 bilhões e acumula oito trimestres consecutivos de perdas

Carol Neves

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 11:30

Casas Bahia Crédito: Reprodução

A Casas Bahia pode voltar a recorrer à recuperação judicial ou extrajudicial para reorganizar suas dívidas. A varejista informou neste domingo (16) que avalia alternativas para renegociar os compromissos com credores, em meio a um dos momentos mais difíceis de sua trajetória financeira.

"Dentre as medidas avalias pela companhia e passíveis de potencial implementação estão medidas de reorganização formal de seus passivos e obrigações, incluindo possível nova recuperação extrajudicial ou recuperação judicial", afirmou a empresa na divulgação do balanço do segundo trimestre.

Entre abril e junho, a companhia teve prejuízo de R$ 10,1 bilhões. O valor representa uma deterioração expressiva em relação ao segundo trimestre do ano passado, quando a perda havia sido de R$ 555 milhões.

Empresas que fizeram grandes demissões em 2025 1 de 5

A Casas Bahia encerrou junho com dívida líquida de R$ 1,2 bilhão. O patrimônio líquido também ficou negativo, em R$ 8,1 bilhões.

Segundo a empresa, o resultado foi impactado por uma baixa de R$ 5,7 bilhões envolvendo imposto de renda diferido, ágio, revisões contratuais, reorganização de pessoal e fechamento de lojas.

A crise também provocou uma redução da estrutura física da varejista. Até a divulgação dos resultados, 298 lojas haviam sido fechadas. A companhia afirmou que as unidades foram escolhidas levando em consideração fatores como desempenho operacional, necessidade de capital e retorno econômico diante do custo atual do capital.

Com a redução da rede, a Casas Bahia pretende concentrar sua operação em canais de venda considerados mais rentáveis. A estratégia também inclui uma revisão das atividades digitais, com foco em margem, geração de caixa e retorno sobre o capital empregado.

A empresa ainda está ajustando os estoques e o volume de compras. "A companhia está revisando os níveis e a composição dos estoques, o sortimento e os volumes de compras, buscando melhorar o capital de giro e reduzir estruturalmente a necessidade de capital empregado", informou no balanço.

Oito trimestres seguidos de prejuízo

O resultado divulgado neste domingo mantém uma sequência de oito trimestres consecutivos no vermelho, segundo a Folha de S. Paulo. O último lucro da Casas Bahia havia sido registrado no segundo trimestre de 2024, justamente no período em que a companhia entrou em recuperação extrajudicial.