DISCRIMINAÇÃO

Casas Bahia é condenada após obrigar mulher trans a usar uniforme masculino, negar banheiro feminino e desrespeitar nome social

Tribunal Superior do Trabalho manteve indenização a auxiliar de escritório que sofreu constrangimentos durante mais de sete anos; funcionária também era impedida de usar acessórios e maquiagem

Perla Ribeiro

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 12:35

Casas Bahia é condenada após obrigar mulher trans a usar uniforme masculino, negar banheiro feminino e desrespeitar nome social Crédito: Divulgação

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) manteve a condenação do Grupo Casas Bahia S.A. ao pagamento de indenização a uma auxiliar de escritório, mulher trans, que sofreu assédio moral e discriminação durante mais de sete anos de trabalho na empresa, em Curitiba (PR). Entre as situações relatadas estavam o desrespeito ao nome social, a proibição de utilizar o banheiro feminino e a imposição de uniforme masculino.

A decisão foi tomada pela Sétima Turma do TST, que rejeitou recurso apresentado pela empresa. Para o colegiado, as condutas violaram a dignidade da trabalhadora e configuraram discriminação em razão de sua identidade de gênero. A funcionária trabalhou nas Casas Bahia entre 2016 e 2023. Na ação, ajuizada em 2024, contou que, apesar de pedir para ser chamada pelo nome social, continuava sendo identificada pelo nome masculino. Também era impedida de usar acessórios e maquiagem e não recebia uniforme feminino.

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Segundo o relato, ela ainda era excluída de reuniões de equipe e confraternizações, além de não ser convidada para fotos com os demais funcionários. Em depoimento, afirmou que ouvia piadas desagradáveis quando estava sozinha e que os colegas não almoçavam com ela.

Empresa negou as acusações

O Grupo Casas Bahia negou as denúncias e afirmou que não tolera práticas discriminatórias. A empresa também mencionou sua participação na iniciativa "Orgulho do Meu RG", que busca garantir a pessoas trans o direito de alterar o nome nos documentos de identidade, além de destacar as regras de seu Código de Ética e Conduta contra o assédio.

Depoimentos de colegas, no entanto, confirmaram as situações relatadas pela trabalhadora e acrescentaram outros episódios. Segundo as testemunhas, ela registrou diversas reclamações nos canais internos da empresa, mas nenhuma providência teria sido adotada. Uma das testemunhas contou que, durante as orações realizadas pela manhã, o gestor sempre convidava algum funcionário, mas nunca chamava a auxiliar. No Dia da Mulher, enquanto as demais empregadas recebiam presentes ou brindes, ela ficava de fora. Os superiores também a apresentavam aos clientes pelo nome masculino.

A Justiça do Trabalho de primeira instância reconheceu que a funcionária foi submetida a situações constrangedoras em razão de sua identidade de gênero e fixou indenização de R$ 15 mil. O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (PR) manteve a condenação e também estabeleceu uma indenização adicional relacionada à deficiência visual da trabalhadora e ao descumprimento da cota legal de contratação de pessoas com deficiência.

TST aponta omissão da empresa

Ao analisar o recurso, o ministro Agra Belmonte, relator do caso, afirmou que as condutas se repetiram durante todo o contrato e atingiram a dignidade da trabalhadora. Segundo ele, uma mulher trans tem direito de ser reconhecida e tratada como mulher na sociedade, inclusive no ambiente profissional, independentemente de alteração nos documentos, cirurgia ou laudo.

O ministro também avaliou que a empresa não colocou em prática a política de inclusão que dizia defender. Para ele, houve omissão diante dos pedidos da funcionária e das reclamações feitas nos canais internos. Sobre o uniforme, Agra Belmonte ressaltou que a legislação permite ao empregador estabelecer padrões de vestimenta, mas não determinar o gênero de quem contrata. "O empregador não pode definir o gênero de quem contrata", destacou o ministro.

Ele também considerou que obrigar a funcionária a utilizar o banheiro masculino significava tratá-la como homem e submetê-la a constrangimentos e riscos. Na avaliação do relator, o eventual desconforto de outras pessoas não pode se sobrepor ao direito à identidade de gênero.

TST considerou indenização insuficiente