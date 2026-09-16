Casas Bahia faz 'leilão relâmpago' com 263 produtos e lances a partir de R$ 263; veja ofertas

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Esther Morais
Publicado em 16 de setembro de 2026 às 11:01
A Casas Bahia realiza um “leilão relâmpago” com 263 produtos, entre fogões, refrigeradores, lavadoras, aparelhos de ar-condicionado, eletrodomésticos e eletroportáteis. Os lances começam em R$ 263, e o evento termina nesta sexta-feira (18), a partir das 10h. Entre os itens disponíveis estão uma lava e seca LG Smart de 16 quilos, refrigeradores Brastemp, Electrolux e Samsung, além de diferentes modelos de fogões Atlas.
Confira alguns dos valores atuais: fogão Atlas Coliseum Plus, quatro bocas, por R$ 263; Atlas Monaco Plus, por R$ 265; Atlas Monaco, por R$ 297; Atlas Monaco Top Glass, por R$ 347; lotes com aproximadamente 25 eletroportáteis a partir de R$ 1.417; aproximadamente 25 eletrodomésticos por R$ 1.506; três eletrodomésticos por R$ 993; e três aparelhos de ar-condicionado por R$ 1.745.
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Os valores apresentados são lances atuais e podem aumentar até o encerramento de cada lote. Para participar, é necessário ter uma conta na plataforma Kwara. O evento também conta com lotes com descontos indicados de até 69% em relação aos valores de referência.
De acordo com as condições do evento, os produtos são vendidos sem troca, garantia ou devolução. Os bens não foram necessariamente testados e podem apresentar condições de sucata. Alguns lances são condicionais e estão sujeitos à aprovação da empresa vendedora.
A compra também envolve comissão de 5% do leiloeiro e despesas administrativas de 15%. Em caso de desistência, há previsão de multa de 30%. O pagamento deve ser realizado em até um dia útil, por QR Code via Pix ou créditos Kwara.
Os produtos estão disponíveis para retirada em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. O agendamento será realizado pela Kwara após a compensação do pagamento. Segundo as regras do evento, as retiradas estão previstas exclusivamente para os dias 25, 28 e 29 de setembro, das 9h às 11h30 e das 14h às 15h30.