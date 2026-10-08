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Casas Bahia faz novo leilão com 124 móveis e eletrodomésticos a partir de R$ 211; veja ofertas

Evento reúne sofás, colchões, fogões, geladeiras e outros itens

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 08:21

Casas Bahia
Casas Bahia Crédito: Reprodução

A Casas Bahia realiza um novo leilão de móveis e eletrodomésticos, com 124 lotes disponíveis para lances. O evento reúne sofás, colchões, fogões, geladeiras, mesas, máquinas de lavar e televisores. O leilão é realizado pela plataforma Kwara e será encerrado em 20 de outubro, a partir das 10h.

Entre os itens anunciados estão uma bancada Atlas, uma lavadora Brastemp de 15 kg, uma mesa de centro Patrimar Laila, refrigeradores Electrolux e Smart TVs TCL de 75 e 98 polegadas.

Entre os lotes disponíveis, há seis sofás Linoforte com lance atual de R$ 996, aproximadamente dez colchões e boxes Cama in Box por R$ 1.516, sete colchões Umaflex por R$ 1.018, aproximadamente dez boxes Umaflex por R$ 544 e cerca de 15 colchões e cabeceiras Hellen por R$ 734.

Vem saldão? Veja o que vai acontecer com produtos que ainda estão nas lojas das Casas Bahia em Salvador

O Grupo Casas Bahia encerrou as atividades em 12 das 16 unidades de Salvador sem esgotar o estoque.  por Leitor CORREIO
Na loja do Shopping Barra, por exemplo, as portas estão fechadas, mas é possível ver diversos eletrodomésticos novos dentro do imóvel. por Leitor CORREIO
Ao contrário do esperado pelos clientes, no entanto, não haverá saldão ou leilão para os eletrônicos da capital baiana.  por Leitor CORREIO
Segundo a empresa, todos os produtos serão encaminhados ao centro de distribuição.  por Leitor CORREIO
O principal centro de distribuição do Grupo Casas Bahia na Bahia está localizado no município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. por Leitor CORREIO
Além disso, as vendas continuam nas quatro unidades remanescentes da cidade.  por Leitor CORREIO
Elas estão localizadas nos bairros da Calçada, Cajazeiras, Itapuã e Pau da Lima. por Reprodução
Entre os estabelecimentos desativados estão todas as lojas instaladas em shopping centers, incluindo as do Shopping da Bahia, Salvador Shopping e Shopping Piedade. por Leitor CORREIO
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O Grupo Casas Bahia encerrou as atividades em 12 das 16 unidades de Salvador sem esgotar o estoque.  por Leitor CORREIO

Também estão disponíveis lotes de sofás, como cinco unidades da Luizzi por R$ 1.097, sete sofás Hellen por R$ 867 e três sofás Luizzi por R$ 841. Na categoria de eletrodomésticos, um fogão Atlas Dako Magister aparece com lance de R$ 386, enquanto um lote com dois fogões está em R$ 326. Há ainda um refrigerador Electrolux IT56S por R$ 1.073, um Samsung RT46K6A4KS9 por R$ 1.274 e um Brastemp BRM44HB por R$ 894.

Os valores correspondem aos lances exibidos na plataforma no momento da consulta e podem sofrer alterações até o encerramento do evento.

De acordo com as condições apresentadas no leilão, os bens são vendidos no estado de conservação em que se encontram, sem garantia de funcionamento e sem direito a troca. Os itens também podem apresentar avarias, senhas ou bloqueios.

O lance é condicional e será analisado pelo vendedor em até cinco dias úteis. A participação também está sujeita à comissão de 5% do leiloeiro e a despesas administrativas de 15% sobre o valor da arrematação.

O pagamento deve ser realizado em até um dia útil após a aprovação do lance vencedor. A retirada dos bens ocorre mediante agendamento e depois da confirmação do pagamento.

As condições completas de participação estão disponíveis no edital do evento, que deve ser consultado antes da realização dos lances.

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