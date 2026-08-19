Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Casas Bahia: Justiça suspende demissão de quase 2 mil funcionários

Empresa recebeu o prazo de cinco dias para restabelecer os vínculos trabalhistas

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli
  • Foto do(a) author(a) Agência Brasil

  • Elaine Sanoli

  • Agência Brasil

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 21:19

Casas Bahia
Casas Bahia Crédito: Divulgação

Após pedido da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio (CNTC), a Justiça do Trabalho suspendeu, nesta terça-feira (18), a demissão de cerca de 1,9 mil funcionários da Casas Bahia.

A empresa recebeu o prazo de cinco dias para restabelecer os vínculos trabalhistas e recolocar os funcionários na folha de pagamento. Dentro de 48 horas, a Casas Bahia deve restabelecer o plano de saúde e os benefícios assistenciais.

A decisão foi assinada pela juíza Katarina Roberta Mousinho de Matos, da 11ª Vara do Trabalho do Distrito Federal. Na decisão, a magistrada pontuou que as demissões não passaram por mediação sindical, procedimento exigido pela legislação e pela jurisprudência dos tribunais trabalhistas.

Funcionário é demitido da Casas Bahia após 21 anos

Edson Silva se despediu das Casas Bahia após 21 anos de trabalho por Reprodução
Funcionário trabalhava em unidade de Ponta Porã por Reprodução
Edson agradeceu pelos anos de trabalho, aprendizado e conquistas na empresa por Reprodução
Unidades da Casas Bahia fecharam em Salvador por Fernanda Varela/CORREIO
Unidades da Casas Bahia fecharam em Salvador por Fernanda Varela/CORREIO
Unidades da Casas Bahia fecharam em Salvador por Fernanda Varela/CORREIO
Unidades da Casas Bahia fecharam em Salvador por Fernanda Varela/CORREIO
Na despedida, ele destacou os clientes, amigos e colegas que fizeram parte da trajetória por Reproduçaõ
As Casas Bahia passam por uma ampla reestruturação financeira por Reprodução
A varejista anunciou o fechamento de 298 lojas em todo o país por Reprodução
Cerca de 1,9 mil funcionários foram desligados durante a reestruturação por Divulgação
A empresa busca reduzir custos diante das dificuldades financeiras por Divulgação
A rede também enfrenta dificuldades após registrar prejuízo bilionário em 2025 por Divulgação
A Casas Bahia tenta enxugar a operação para melhorar sua situação financeira por Divulgação
Casas Bahia entrou com pedido de recuperação judicial em São Paulo por Divulgação
1 de 15
Edson Silva se despediu das Casas Bahia após 21 anos de trabalho por Reprodução

"O sindicato não dispõe de poder de veto. Exige-se somente que a decisão coletiva seja precedida de informação e oportunidade real de interlocução, antes de sua implementação", apontou Katarina Roberta Mousinho de Matos.

Em nota, a varejista declarou que respeita as decisões judiciais e que prestará os esclarecimentos solicitados:

“A companhia tomou conhecimento da decisão judicial e está avaliando seus termos e os próximos passos cabíveis. Reforça ainda que respeita as determinações da Justiça e prestará os esclarecimentos necessários no âmbito do processo", afirmou a companhia.

Mais recentes

Imagem - STF amplia medidas da Lei Maria da Penha para casos sem vínculo

STF amplia medidas da Lei Maria da Penha para casos sem vínculo
Imagem - Vigilância Sanitária retira 300 kg de alimentos estragados em feira livre; multas podem chegar a R$ 38 mil

Vigilância Sanitária retira 300 kg de alimentos estragados em feira livre; multas podem chegar a R$ 38 mil
Imagem - Homem morre em academia após mal súbito durante preparação para treino de hyrox

Homem morre em academia após mal súbito durante preparação para treino de hyrox