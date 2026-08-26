Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Casas Bahia pede que Justiça obrigue Banco do Brasil a devolver R$ 422 milhões

Varejista afirma que valor foi retirado de suas contas após o início do processo de recuperação judicial

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 13:13

Casas Bahia
Casas Bahia Crédito: Moysés Suzart

O Grupo Casas Bahia pediu à Justiça de São Paulo que determine ao Banco do Brasil a devolução de R$ 422 milhões retirados das contas da companhia. A solicitação foi apresentada na segunda-feira (24), no contexto do processo de recuperação judicial da varejista.

Segundo informações da Folha de S.Paulo, o Banco do Brasil havia atuado como fiador em garantias contratadas pela empresa com a Apple e a Mapfre Seguros. Depois que a Casas Bahia entrou com o pedido de recuperação judicial, os fornecedores teriam acionado essas garantias.

Na petição, os advogados da varejista afirmam que o banco realizou os pagamentos e, posteriormente, descontou os valores das contas da empresa na sexta-feira (21), como forma de ressarcimento.

Funcionário é demitido da Casas Bahia após 21 anos

Edson Silva se despediu das Casas Bahia após 21 anos de trabalho por Reprodução
Funcionário trabalhava em unidade de Ponta Porã por Reprodução
Edson agradeceu pelos anos de trabalho, aprendizado e conquistas na empresa por Reprodução
Unidades da Casas Bahia fecharam em Salvador por Fernanda Varela/CORREIO
Unidades da Casas Bahia fecharam em Salvador por Fernanda Varela/CORREIO
Unidades da Casas Bahia fecharam em Salvador por Fernanda Varela/CORREIO
Unidades da Casas Bahia fecharam em Salvador por Fernanda Varela/CORREIO
Na despedida, ele destacou os clientes, amigos e colegas que fizeram parte da trajetória por Reproduçaõ
As Casas Bahia passam por uma ampla reestruturação financeira por Reprodução
A varejista anunciou o fechamento de 298 lojas em todo o país por Reprodução
Cerca de 1,9 mil funcionários foram desligados durante a reestruturação por Divulgação
A empresa busca reduzir custos diante das dificuldades financeiras por Divulgação
A rede também enfrenta dificuldades após registrar prejuízo bilionário em 2025 por Divulgação
A Casas Bahia tenta enxugar a operação para melhorar sua situação financeira por Divulgação
Casas Bahia entrou com pedido de recuperação judicial em São Paulo por Divulgação
1 de 15
Edson Silva se despediu das Casas Bahia após 21 anos de trabalho por Reprodução

A Casas Bahia contesta a operação. Para a empresa, o montante deveria seguir as regras da recuperação judicial, já que se trata de um crédito sujeito ao processo. "Diversos desses credores já iniciaram verdadeira ‘corrida’ para satisfação individual de seus créditos em termos distintos do plano recuperacional", afirma a companhia no documento.

Os representantes da varejista também sustentam que a medida desrespeita a igualdade entre os credores. Segundo a empresa, o Banco do Brasil deveria ter recorrido à Justiça para discutir os valores relacionados às garantias em que atuou como fiador.

O Banco do Brasil e a Apple informaram que não comentarão o caso, de acordo com o jornal.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Novo leilão das Casas Bahia tem 367 eletrodomésticos a partir de R$ 158; veja itens disponíveis

Banco digital é maior credor das Casas Bahia e tem valor bilionário a receber

Justiça mantém suspensão de demissões de quase 2 mil funcionários das Casas Bahia

Casas Bahia deve bilhões a 28 mil credores; veja quem tem mais a receber

O fim da loja social: Casas Bahia deixa saudade em consumidores de Salvador

Outros bloqueios

A Casas Bahia também relatou à Justiça dificuldades com outras instituições financeiras e empresas de pagamentos. De acordo com a petição, o BTG Pactual teria impedido movimentações e consultas de saldo nas contas da companhia.

A varejista afirmou ainda que Cielo, Getnet e Redecard teriam retido recebíveis de compras feitas com cartões. A justificativa apontada pela empresa é de que os valores estariam sendo mantidos preventivamente diante da possibilidade de consumidores cancelarem compras após a divulgação do pedido de recuperação judicial.

Recuperação judicial

A Casas Bahia acumulou prejuízo de R$ 10,1 bilhões no segundo trimestre de 2026 e perda de R$ 11,2 bilhões no primeiro semestre. Diante da situação financeira, a companhia pediu recuperação judicial em 16 de agosto para tentar reorganizar R$ 17,3 bilhões em dívidas.

Em 19 de agosto, a 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo analisou os primeiros pedidos da empresa e determinou a realização de uma perícia prévia para verificar as condições financeiras e operacionais da companhia. Até o momento, o pedido de recuperação judicial ainda não foi efetivamente deferido.

Também em agosto, a empresa anunciou o fechamento de 298 lojas como parte da segunda etapa de seu plano de transformação. Entre 13 e 17 de agosto, cerca de 1.900 funcionários foram demitidos, mas os desligamentos foram suspensos provisoriamente pela Justiça do Trabalho.

Mais recentes

Imagem - Visto americano pode exigir caução de até US$ 20 mil; entenda a regra e se brasileiros podem ser afetados

Visto americano pode exigir caução de até US$ 20 mil; entenda a regra e se brasileiros podem ser afetados
Imagem - McFish volta ao McDonald’s em setembro com quatro versões e novo sanduíche Deluxe

McFish volta ao McDonald’s em setembro com quatro versões e novo sanduíche Deluxe
Imagem - Procurado na Bahia, homem é preso por matar companheira e esconder corpo na geladeira

Procurado na Bahia, homem é preso por matar companheira e esconder corpo na geladeira