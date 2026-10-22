PREÇOS BAIXOS

Casas Bahia realiza leilão de eletrodomésticos com fogões a partir de R$ 282; veja como participar

Pregão acontece nesta sexta-feira (23) e reúne 73 lotes, com refrigeradores, lavadoras, televisores e mais

Esther Morais

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 10:52

Casas Bahia Crédito: Leitor CORREIO

As Casas Bahia realizam na sexta-feira (23), a partir das 10h, um leilão de eletrodomésticos, móveis e outros produtos. O evento reúne 73 lotes, com itens como fogões, refrigeradores, lavadoras, televisores, sofás e colchões. Entre os lances iniciais exibidos estão fogões a partir de R$ 282.

O leilão, identificado como K-3105, inclui modelos de marcas como Brastemp, Electrolux, Consul, Atlas, LG e TCL. A lista também apresenta uma lava e seca LG Smart de 13 kg, refrigeradores Frost Free e French Door e televisores com resolução 4K.

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Entre os itens listados, há fogões de quatro bocas com lances atuais a partir de R$ 282, como o Atlas Agile Up. O fogão Consul CFO4NAB aparece a partir de R$ 292, enquanto modelos de cinco bocas têm lances a partir de R$ 393. Os valores podem mudar durante o pregão.

Para dar lances, é necessário entrar na plataforma responsável pelo evento e realizar o cadastro ou acessar uma conta existente. A inscrição é obrigatória para participar do leilão.

O pagamento deverá ser realizado em até um dia útil após a aprovação do lance. Além do valor arrematado, o comprador deverá considerar a comissão do leiloeiro, de 5%, e as despesas administrativas, de 15% sobre o valor da arrematação.

De acordo com o resumo das condições do evento, os produtos são vendidos no estado em que se encontram, sem garantia, troca ou devolução. Alguns itens podem estar em condições de sucata, por isso é importante consultar o edital e verificar as informações de cada lote antes de ofertar.

O edital também prevê multa de 30% em caso de desistência após a arrematação. Para a retirada dos produtos, há exigências de segurança e restrições sobre roupas e objetos que podem ser levados ao local.