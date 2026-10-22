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Casas Bahia realiza leilão de eletrodomésticos com fogões a partir de R$ 282; veja como participar

Pregão acontece nesta sexta-feira (23) e reúne 73 lotes, com refrigeradores, lavadoras, televisores e mais

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 10:52

Casas Bahia no Shopping Barra
Casas Bahia Crédito: Leitor CORREIO

As Casas Bahia realizam na sexta-feira (23), a partir das 10h, um leilão de eletrodomésticos, móveis e outros produtos. O evento reúne 73 lotes, com itens como fogões, refrigeradores, lavadoras, televisores, sofás e colchões. Entre os lances iniciais exibidos estão fogões a partir de R$ 282.

O leilão, identificado como K-3105, inclui modelos de marcas como Brastemp, Electrolux, Consul, Atlas, LG e TCL. A lista também apresenta uma lava e seca LG Smart de 13 kg, refrigeradores Frost Free e French Door e televisores com resolução 4K.

Vem saldão? Veja o que vai acontecer com produtos que ainda estão nas lojas das Casas Bahia em Salvador

O Grupo Casas Bahia encerrou as atividades em 12 das 16 unidades de Salvador sem esgotar o estoque.  por Leitor CORREIO
Na loja do Shopping Barra, por exemplo, as portas estão fechadas, mas é possível ver diversos eletrodomésticos novos dentro do imóvel. por Leitor CORREIO
Ao contrário do esperado pelos clientes, no entanto, não haverá saldão ou leilão para os eletrônicos da capital baiana.  por Leitor CORREIO
Segundo a empresa, todos os produtos serão encaminhados ao centro de distribuição.  por Leitor CORREIO
O principal centro de distribuição do Grupo Casas Bahia na Bahia está localizado no município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. por Leitor CORREIO
Além disso, as vendas continuam nas quatro unidades remanescentes da cidade.  por Leitor CORREIO
Elas estão localizadas nos bairros da Calçada, Cajazeiras, Itapuã e Pau da Lima. por Reprodução
Entre os estabelecimentos desativados estão todas as lojas instaladas em shopping centers, incluindo as do Shopping da Bahia, Salvador Shopping e Shopping Piedade. por Leitor CORREIO
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O Grupo Casas Bahia encerrou as atividades em 12 das 16 unidades de Salvador sem esgotar o estoque.  por Leitor CORREIO

Entre os itens listados, há fogões de quatro bocas com lances atuais a partir de R$ 282, como o Atlas Agile Up. O fogão Consul CFO4NAB aparece a partir de R$ 292, enquanto modelos de cinco bocas têm lances a partir de R$ 393. Os valores podem mudar durante o pregão.

Para dar lances, é necessário entrar na plataforma responsável pelo evento e realizar o cadastro ou acessar uma conta existente. A inscrição é obrigatória para participar do leilão.

O pagamento deverá ser realizado em até um dia útil após a aprovação do lance. Além do valor arrematado, o comprador deverá considerar a comissão do leiloeiro, de 5%, e as despesas administrativas, de 15% sobre o valor da arrematação.

De acordo com o resumo das condições do evento, os produtos são vendidos no estado em que se encontram, sem garantia, troca ou devolução. Alguns itens podem estar em condições de sucata, por isso é importante consultar o edital e verificar as informações de cada lote antes de ofertar.

O edital também prevê multa de 30% em caso de desistência após a arrematação. Para a retirada dos produtos, há exigências de segurança e restrições sobre roupas e objetos que podem ser levados ao local.

Os interessados devem ler o edital completo, conferir as condições de retirada e calcular todas as taxas antes de fazer um lance.

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