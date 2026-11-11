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Casas Bahia realiza novo leilão com fogões a partir de R$ 127, máquinas de lavar por R$ 384 e móveis por R$ 163

Evento reúne 74 lotes de eletrodomésticos e móveis, incluindo refrigeradores, lava e seca e conjuntos de mobiliário

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 12:04

Casas Bahia
Casas Bahia Crédito: Divulgação

A Casas Bahia realiza um novo leilão de eletrodomésticos e móveis com 74 lotes disponíveis para lances. Entre os produtos estão fogões, máquinas de lavar, lava e seca, refrigeradores e móveis. Os valores atuais começam em R$ 127 para um fogão, R$ 163 para um conjunto com duas mesas e uma escrivaninha e R$ 384 para uma lavadora Brastemp.

O evento será encerrado no dia 19 de novembro, a partir das 9h30. Entre os produtos anunciados estão uma lava e seca LG Smart de 16 kg, uma lava e seca Samsung Inox de 13 kg, uma lavadora Brastemp de 18 kg e refrigeradores Brastemp French Door de 559 litros e Electrolux French Door de 590 litros.

Vem saldão? Veja o que vai acontecer com produtos que ainda estão nas lojas das Casas Bahia em Salvador

O Grupo Casas Bahia encerrou as atividades em 12 das 16 unidades de Salvador sem esgotar o estoque.  por Leitor CORREIO
Na loja do Shopping Barra, por exemplo, as portas estão fechadas, mas é possível ver diversos eletrodomésticos novos dentro do imóvel. por Leitor CORREIO
Ao contrário do esperado pelos clientes, no entanto, não haverá saldão ou leilão para os eletrônicos da capital baiana.  por Leitor CORREIO
Segundo a empresa, todos os produtos serão encaminhados ao centro de distribuição.  por Leitor CORREIO
O principal centro de distribuição do Grupo Casas Bahia na Bahia está localizado no município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. por Leitor CORREIO
Além disso, as vendas continuam nas quatro unidades remanescentes da cidade.  por Leitor CORREIO
Elas estão localizadas nos bairros da Calçada, Cajazeiras, Itapuã e Pau da Lima. por Reprodução
Entre os estabelecimentos desativados estão todas as lojas instaladas em shopping centers, incluindo as do Shopping da Bahia, Salvador Shopping e Shopping Piedade. por Leitor CORREIO
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O Grupo Casas Bahia encerrou as atividades em 12 das 16 unidades de Salvador sem esgotar o estoque.  por Leitor CORREIO

A lista também inclui diferentes modelos de fogões, alguns com lances atuais abaixo de R$ 300, além de conjuntos com mais de um eletrodoméstico e móveis. Os itens estão abertos para lances, e os interessados precisam entrar ou criar uma conta na plataforma para participar.

Cuidados antes de dar um lance

De acordo com as condições do edital, os bens são vendidos no estado em que se encontram, sem garantia de funcionamento e sem possibilidade de troca. Os lances são condicionais e dependem da aprovação da vendedora, que pode ocorrer em até cinco dias úteis após o encerramento do leilão.

Além do valor arrematado, o comprador deverá pagar comissão de 5% ao leiloeiro e despesas administrativas de 15%. Assim, os encargos adicionais correspondem a 20% do valor do lance, sem contar eventuais despesas de retirada e transporte.

O pagamento deve ser realizado em até um dia útil após a aprovação do lance, por Pix ou créditos prévios. Em caso de desistência ou falta de pagamento no prazo previsto no edital, há multa de 30% sobre o valor da arrematação.

A retirada dos produtos exige agendamento prévio e deve ocorrer dentro do prazo estabelecido. A responsabilidade pela retirada é integralmente do arrematante.

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