Casas Bahia: saiba como participar de leilão de eletrônicos com lances a partir de R$ 210

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 19 de agosto de 2026 às 11:15
O Grupo Casas Bahia vai realizar um leilão online com 391 lotes de eletrônicos e eletrodomésticos, com lances a partir de R$ 210, na próxima quinta-feira (20). Os produtos já estão disponíveis para receber ofertas, e o encerramento do evento começa às 15h.
O leilão K-2911 é realizado pela plataforma Kwara e reúne produtos como smartphones, tablets, notebooks, fogões, televisores, refrigeradores e outros eletrodomésticos.
Para participar do leilão, é necessário ter uma conta na Kwara. O interessado deve realizar o cadastro, concordar com os termos de adesão e condições de uso e solicitar a habilitação na página do evento. A solicitação precisa ser feita com antecedência mínima de uma hora em relação ao horário previsto para o início do leilão. Após a análise do cadastro e da documentação, o usuário habilitado poderá realizar lances manuais ou programar lances automáticos.
No lance automático, o sistema pode fazer novas ofertas automaticamente quando outro participante cobrir o valor, respeitando o limite máximo definido pelo usuário.
Funcionário é demitido da Casas Bahia após 21 anos
Entre os produtos anunciados estão um tablet Positivo acompanhado de fone de ouvido JBL, com lance atual de R$ 210; um fogão Atlas Coliseum Plus de quatro bocas, por R$ 234; e celulares Samsung Galaxy A06 e Galaxy A07, com ofertas de R$ 235.
Também há um fogão Atlas Dako Supreme de cinco bocas, com lance de R$ 238,50, e um fogão Atlas Monaco Plus de quatro bocas, com oferta de R$ 258. Um dos lotes ainda reúne sete TVs e tem lance atual de R$ 3.282.
Os valores correspondem aos lances registrados no momento da consulta e podem mudar até o encerramento dos respectivos lotes.
De acordo com as condições do leilão, os produtos são vendidos no estado de conservação em que se encontram, sem garantia de funcionamento e sem direito a troca ou devolução.
Os itens podem apresentar avarias, sinais de uso, riscos, amassados, sujeira e ausência de manuais, acessórios, componentes ou peças. O edital também informa que alguns bens podem ser sucata e apresentar senhas ou códigos de bloqueio.
Por isso, os participantes devem verificar as informações e as condições de cada lote antes de realizar uma oferta.
Outro ponto previsto no edital é que os lances são condicionais. Isso significa que o valor oferecido não representa necessariamente o preço mínimo pelo qual o produto será vendido.
Após o encerramento do leilão, a empresa vendedora poderá analisar as ofertas em até cinco dias úteis. Caso determinado lance não seja aprovado, ele será desconsiderado.
Os lances realizados são considerados irrevogáveis e irretratáveis, conforme as regras apresentadas na plataforma.
Além do valor do lance, o participante deve considerar as taxas previstas no edital. A comissão do leiloeiro é de 5% sobre o valor da arrematação, enquanto as despesas administrativas variam de acordo com o lote. Após a aprovação do lance vencedor, o pagamento deve ser realizado em até um dia útil, por meio de QR Code (Pix).
Em caso de desistência ou não pagamento, o edital prevê multa de 30% sobre o valor do arremate e a comissão do leiloeiro.