ENTENDA COMO SERÁ

'Cashback' da reforma tributária começa a devolver parte dos impostos em janeiro; veja quem tem direito

Novidade pode beneficiar 70 milhões de brasileiros

Carol Neves

Publicado em 15 de novembro de 2026 às 07:05

App de cashback Crédito: Reprodução

O governo federal começa a colocar em prática, em janeiro de 2027, o sistema de cashback previsto na reforma tributária. A iniciativa permitirá que famílias de baixa renda recuperem parte dos tributos pagos sobre o consumo, por meio de descontos em contas de serviços essenciais e da devolução de valores referentes a outras compras.

Na primeira etapa, as faturas de energia elétrica, água, gás canalizado, esgoto e telefone terão abatimento integral da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), tributo federal cuja alíquota está estimada atualmente em 11,3%. Na prática, o consumidor enquadrado nas regras do programa não pagará a parcela correspondente à CBS nesses serviços.

Para os demais produtos e serviços, a previsão é devolver 20% do imposto recolhido. A regra, porém, não contempla itens sujeitos ao Imposto Seletivo, conhecido como imposto do pecado, que inclui produtos como cigarros, bebidas alcoólicas e bebidas açucaradas.

Inicialmente, os valores serão restituídos a cada três meses. O primeiro pagamento está previsto para até 25 de abril de 2027 e reunirá os créditos acumulados em janeiro, fevereiro e março. Posteriormente, o governo pretende adotar repasses mensais, mas ainda não estabeleceu quando a mudança ocorrerá.

Conheça os impactos da Reforma Tributária 1 de 13

A medida foi incluída na reforma tributária como uma forma de amenizar o peso dos impostos sobre o consumo para as famílias de menor renda, que acabam comprometendo uma parcela proporcionalmente maior do orçamento com esse tipo de tributação. A estimativa do governo é destinar R$ 10 bilhões ao mecanismo em 2027.

Dados oficiais de junho deste ano apontam que 27,7 milhões de famílias estão dentro do público potencial do programa. Juntas, elas reúnem aproximadamente 70 milhões de pessoas, o equivalente a cerca de um terço da população brasileira.

A entrada no sistema não dependerá de inscrição específica, já que a seleção dos beneficiários ocorrerá automaticamente.

Quem tem direito ao cashback da reforma tributária

O benefício será destinado às famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), desde que a renda mensal por pessoa seja inferior a meio salário mínimo. Atualmente, esse limite corresponde a R$ 820,50 e será atualizado em janeiro.

Embora não seja necessário fazer uma solicitação específica para entrar no programa, os beneficiários precisam observar algumas exigências para garantir o recebimento dos valores.

É necessário ter CPF em situação regular na Receita Federal e manter as informações do CadÚnico atualizadas. O endereço informado também deve estar correto, já que os descontos nas contas de água, energia e gás canalizado dependem desses dados.

Outro cuidado importante será solicitar a nota fiscal e informar o CPF em todas as compras realizadas a partir de 1º de janeiro de 2027. Esse procedimento permitirá identificar as operações e calcular a parcela do imposto que poderá ser devolvida ao consumidor.

O crédito será destinado ao responsável pela unidade familiar registrado no CadÚnico. Isso significa que a restituição poderá considerar as compras realizadas por todos os integrantes da mesma residência, e não apenas aquelas feitas pelo titular do cadastro.

A Receita Federal também disponibilizará o acompanhamento dos valores pelo aplicativo do órgão, compatível com os sistemas iOS e Android. Por meio da ferramenta, será possível consultar tanto os descontos concedidos nas contas quanto os créditos referentes à devolução de impostos.

Como o dinheiro será devolvido às famílias

A Receita Federal ainda trabalha na definição do formato de pagamento do cashback. As regras devem ser concluídas até abril de 2027, quando está previsto o início das primeiras transferências.

Uma das alternativas avaliadas é utilizar a Poupança Social da Caixa Econômica Federal, modalidade já adotada pelo governo para o pagamento de diferentes benefícios sociais.

Quem não tiver uma conta desse tipo poderá receber por meio do Pix, desde que cadastre uma chave vinculada ao próprio CPF. O documento precisa ser o mesmo informado no CadÚnico.

Se o beneficiário não possuir nem Poupança Social nem uma chave Pix cadastrada, a Receita Federal informou que será aberta automaticamente uma conta dessa modalidade em seu nome na Caixa Econômica Federal. O dinheiro será depositado nela.

Cashback dos estados e municípios ficará para uma segunda etapa

O benefício que começa em 2027 contemplará inicialmente apenas a CBS, tributo de competência federal. Isso ocorre porque a cobrança efetiva desse imposto está prevista para começar naquele ano.

Já o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), que substituirá tributos estaduais e municipais sobre o consumo, terá uma implementação gradual. Em 2027 e 2028, a alíquota será de 0,1%.

A partir de 2029, a cobrança aumentará progressivamente até 2032, quando terminará o período de transição. A incidência integral do novo modelo está prevista para 2033.