Caso Brennand: Empresário tenta cancelar julgamento e Justiça nega pedido

O julgamento de Thiago Brennand, empresário que é réu por agressão, será iniciado nesta quinta-feira (27), pela Justiça de São Paulo. Ele agrediu a modelo Helena Gomes em uma academia da capital paulista em 2022.



A mulher agredida, o acusado e outras testemunhas serão ouvidas na audiência, que está marcada para às 13h30, na 6ª Vara Criminal da capital, no Fórum da Barra Funda. A primeira audiência será no formato virtual.



De acordo com o G1, Brennand tentou cancelar a audiência desta quinta. Os advogados de defesa alegaram que um dos vídeos da academia, que mostra as imagens da agressão, foi modificada pela plataforma de armazenamento em nuvem.