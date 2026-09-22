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Caso Isabelle Caracristi: namorado de estudante de Direito encontrada morta é casado

Defesa afirma que João Munhoz Neto é formalmente casado, mas está separado e em processo de divórcio

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 20:59

Isabelle Caracristi e João Munhoz Neto
Isabelle Caracristi e João Munhoz Neto Crédito: Reprodução

Preso por suspeita de envolvimento na morte da estudante Isabelle Caracristi, o namorado da jovem, João Munhoz Neto, é casado, segundo informações confirmadas pelo portal g1 nesta terça-feira (22). Ele foi preso preventivamente.

De acordo com a advogada de defesa de João Munhoz Neto, a informação era de conhecimento da mãe da vítima. A união ocorreu em janeiro de 2025, mas os dois já estavam separados, em processo formal de divórcio.

“[Ele] é casado. Ele, em nenhum momento, negou para ela. Talvez por isso, a mãe [da Isabelle] não goste dele”, afirmou a advogada ao g1.

Durante depoimento à polícia nesta segunda-feira (21), João declarou que é “formalmente casado, mas estava separado de fato e em processo de divórcio”. Ele também afirmou que Isabelle foi para o apartamento dele no dia 13 de setembro, data da morte da estudante, mas que a teria deixado sozinha no imóvel para participar de uma missa.

Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio

Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio por Reprodução
Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio por Reprodução
Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio por Reprodução
Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio por Reprodução
Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio por Reprodução
Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio por Reprodução
Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio por Reprodução
Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio por Reprodução
Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio por Reprodução
Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio por Reprodução
Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio por Reprodução
Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio por Reprodução
Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio por Reprodução
Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio por Reprodução
1 de 14
Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio por Reprodução

Segundo o relato, enquanto estava na igreja, João recebeu uma mensagem de Isabelle informando que sentia dores no pescoço. De acordo com ele, prometeu levá-la ao hospital quando retornasse. Em uma segunda mensagem, enviada entre 19h14 e 19h16, a jovem teria escrito: “Realmente eu não estou aguentando. Estou sentindo uma sensação estranha”.

Relembre o caso

Isabelle foi encontrada sem vida no dia 13 de setembro, no pátio do condomínio La Piazza, em Fortaleza. Na véspera, ela havia passado parte do dia com a mãe, a professora universitária Isorlanda Caracristi. Segundo o relato da professora, a filha havia reclamado de dores no pescoço e demonstrado vontade de ficar com ela durante o fim de semana.

No sábado (12), mãe e filha estiveram juntas no aniversário de um familiar. No dia seguinte, Isabelle contou que iria a uma missa e a uma procissão na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, acompanhada do namorado e da mãe dele. Durante o período em que estiveram juntas, Isorlanda disse ter percebido que a filha recebia diversas mensagens do companheiro, comportamento que classificou como controlador.

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O último contato entre mãe e filha teria ocorrido na noite de domingo. Conforme o relato de Isorlanda, Isabelle enviou uma mensagem pedindo que ela verificasse uma comida que havia deixado na airfryer. Pouco depois, mandou outra: “Mãe, eu te amo”. Depois disso, a jovem deixou de responder.

A princípio, Isorlanda imaginou que Isabelle tivesse adormecido após tomar um relaxante muscular que havia sido indicado a ela. Na manhã seguinte, sem conseguir contato com a filha, a professora tentou falar com o namorado da estudante por telefone e pelas redes sociais. Foi então, segundo ela, que percebeu que havia sido bloqueada nos perfis dele.

“Para a minha surpresa, eu estava bloqueada. Fui tentar pelo Instagram dele, bloqueada. No outro Instagram pessoal, bloqueada. Totalmente bloqueada, bloqueada... Certo, aí eu me desesperei”, relatou Isorlanda.

A professora foi até o condomínio acompanhada do irmão. Segundo ela, os funcionários do prédio demonstraram hesitação ao explicar o que havia ocorrido. Posteriormente, a família foi informada pela síndica de que Isabelle havia morrido na noite anterior e que o corpo já havia sido encaminhado para a sede da Perícia Forense.

Desde então, Isorlanda afirma não ter conseguido contato com o namorado da filha nem com a mãe dele, identificada como Sara Regina Alexandre Munhoz. Um celular e um tablet pertencentes à mãe dele foram apreendidos e serão submetidos à perícia. O celular de Isabelle também foi recuperado e deverá passar por análise.

A perícia já identificou no corpo de Isabelle lesões “compatíveis com o impacto contra o solo”. Exames laboratoriais não encontraram substâncias de interesse toxicológico.

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