CRIME

Caso Isabelle Caracristi: namorado de estudante encontrada morta em condomínio é preso preventivamente

João Munhoz Neto foi detido em um condomínio na Aldeota, bairro de Fortaleza

Millena Marques

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 13:45

João Munhoz Neto era namorado de Isabelle Caracristi Crédito: Reprodução

O namorado da universitária Isabelle Caracristi, encontrada morta no pátio do condomínio onde morava com ele, foi preso preventivamente nesta terça-feira (22). João Munhoz Neto foi detido em um condomínio na Aldeota, bairro de Fortaleza. As informações são do g1 Ceará.

De acordo com nota do Tribunal de Justiça do Ceará (TJ-CE), os "procedimentos de competência do Poder Judiciário relacionados à investigação sobre a morte da estudante Isabelle Caracristi tramitam em segredo de Justiça".

Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio 1 de 14

Isabelle foi encontrada sem vida no dia 13 de setembro, no pátio do condomínio La Piazza. Na véspera, ela havia passado parte do dia com a mãe, a professora universitária Isorlanda Caracristi. Segundo o relato da professora, a filha havia reclamado de dores no pescoço e demonstrado vontade de ficar com ela durante o fim de semana.

No sábado (12), mãe e filha estiveram juntas no aniversário de um familiar. No dia seguinte, Isabelle contou que iria a uma missa e a uma procissão na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, acompanhada do namorado e da mãe dele. Durante o período em que estiveram juntas, Isorlanda disse ter percebido que a filha recebia diversas mensagens do companheiro, comportamento que classificou como controlador.

O último contato entre mãe e filha teria ocorrido na noite de domingo. Conforme o relato de Isorlanda, Isabelle enviou uma mensagem pedindo que ela verificasse uma comida que havia deixado na airfryer. Pouco depois, mandou outra: "Mãe, eu te amo". Depois disso, a jovem deixou de responder.

A princípio, Isorlanda imaginou que Isabelle tivesse adormecido após tomar um relaxante muscular que havia sido indicado a ela. Na manhã seguinte, sem conseguir contato com a filha, a professora tentou falar com o namorado da estudante por telefone e pelas redes sociais. Foi então, segundo ela, que percebeu que havia sido bloqueada nos perfis dele.

“Para a minha surpresa, eu estava bloqueada. Fui tentar pelo Instagram dele, bloqueada. No outro Instagram pessoal, bloqueada. Totalmente bloqueada, bloqueada... Certo, aí eu me desesperei”, relatou Isorlanda.

A professora foi até o condomínio acompanhada do irmão. Segundo ela, os funcionários do prédio demonstraram hesitação ao explicar o que havia ocorrido. Posteriormente, a família foi informada pela síndica de que Isabelle havia morrido na noite anterior e que o corpo já havia sido encaminhado para a sede da Perícia Forense.