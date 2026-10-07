FORTALEZA

Caso Isabelle Caracristi: polícia indicia namorado e conclui investigação sobre morte da estudante

Segundo as investigações, a morte da jovem foi resultado de uma precipitação voluntária

Millena Marques

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 16:02

Isabelle Caracristi e João Munhoz Neto Crédito: Reprodução

A Polícia Civil do Ceará indiciou o namorado da estudante Isabelle Caracristi, João Munhoz Neto, de 34 anos, pelos crimes de violência psicológica e fraude processual. Segundo as investigações, a morte da jovem foi resultado de uma precipitação voluntária. As informações são do jornal O Globo.

A Polícia Civil reuniu provas, depoimentos e laudos periciais sobre a morte da estudante, registrada no dia 13 de setembro, em Fortaleza. Munhoz foi preso preventivamente em 22 de setembro, mas foi solto dias depois.

Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio 1 de 14

O Grupo Especial de Investigação (GEI), formado por equipes da 2ª Delegacia de Polícia Civil da Capital, da 2ª Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), ouviu 29 pessoas durante as apurações.

De acordo com relatos de familiares, amigos e colegas de trabalho do casal, Munhoz apresentava comportamento controlador e tentava manter Isabelle isolada. Segundo a investigação, ele tentou localizar e retirar o celular da estudante de uma lixeira do prédio, com a ajuda do porteiro, e pediu que familiares da jovem não tivessem acesso ao condomínio na noite da morte.

Relembre o caso

Isabelle foi encontrada morta em 13 de setembro, no pátio do condomínio La Piazza, em Fortaleza. Na véspera, ela havia passado parte do dia com a mãe, a professora universitária Isorlanda Caracristi. Segundo o relato da professora, a filha havia reclamado de dores no pescoço e demonstrado vontade de passar o fim de semana ao lado dela.

No sábado (12), mãe e filha participaram do aniversário de um familiar. No dia seguinte, Isabelle informou que iria a uma missa e a uma procissão na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, acompanhada do namorado e da mãe dele. Durante o período em que estiveram juntas, Isorlanda afirmou ter percebido que a filha recebia diversas mensagens do companheiro, comportamento que classificou como controlador.

O último contato entre mãe e filha ocorreu na noite de domingo. Conforme o relato de Isorlanda, Isabelle enviou uma mensagem pedindo que ela verificasse uma comida deixada na airfryer. Pouco depois, mandou outra mensagem: "Mãe, eu te amo". Depois disso, a jovem não respondeu mais.

Inicialmente, Isorlanda acreditou que a filha tivesse adormecido após tomar um relaxante muscular que havia sido prescrito a ela. Na manhã seguinte, sem conseguir contato com Isabelle, a professora tentou falar com o namorado da estudante por telefone e pelas redes sociais. Foi então, segundo ela, que percebeu que havia sido bloqueada nos perfis dele.

“Para a minha surpresa, eu estava bloqueada. Fui tentar pelo Instagram dele, bloqueada. No outro Instagram pessoal, bloqueada. Totalmente bloqueada”, relatou Isorlanda.

A professora foi até o condomínio acompanhada do irmão. Segundo ela, os funcionários do prédio demonstraram hesitação ao explicar o que havia ocorrido. Posteriormente, a família foi informada pela síndica de que Isabelle havia morrido na noite anterior e que o corpo já havia sido encaminhado para a sede da Perícia Forense.